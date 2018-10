Liberan a maratonista y anuncia su nueva forma de protestar en Nicaragua

El maratonista Alex Vanegas, de 62 años, ha sido liberado por cuarta ocasión por las autoridades policiales, tras permanecer retenido en la delegación policial de la ciudad de Diriomo, municipio de Granada.

Vanegas renonoció ante periodistas de medios radiales y televisivos, que había sido liberado el mismo domingo que había sido arrestado, tras permanecer cuatro horas retenido en una celda.

En su relato Vanegas dijo que se encontraba en el parque Rubén Darío de Diriomo, realizando una transmisón en vivo desde su cuenta de Facebook, y cuando empezó a caminar unas cuantas cuadras, fue detenido por dos oficiales que se bajaron de una mototaxi.

"Ellos (los policías) me insistieron en preguntar por qué andaba corriendo con la bandera azul y blanco", expresó Vanegas.

El maratonista quien se ha caracterizado por correr y ser un símbolo de las manifestaciones contra el gobierno de Nicaragua, en demanda de la libertad de las personas que han sido dertenidas en el marco de las protestas, ha sido detenido en cuatro ocasiones, dos en Masaya una en Managua y la última en Granada.

El corredor de 62 años agregó que mientras estuvo retenido en la estación policial de Diriomo, le hicieron un exhaustivo interrogatorio y además le dañaron su tablet con la que hacía sus transmisiones en Facebook.

"Me preguntaron quién me da la ropa, quién me da de comer, quién me había llevado allí a a Diriomo, que, si andaba acompañado, qué andaba haciendo, a quién andaba visitando, y que por qué había ido por segunda vez, y yo les respondí que andaba viendo si todo estaba normal a como dicen, pero ya veo que no porque me están deteniendo", manifestó Vanegas.

El maratonista considera que fue liberado después de varias llamadas que hicieron los policías, pero denunció que lo amenazaron con meterlo preso si volvía a llegar a Diriomo.

"Para mi es ofensivo y denigrante porque yo no soy ningún delincuente y si lo fuera, créanme, no me hubiesen sacado de El Chipote varias veces", dijo Vanegas.

Médicos le aconsejan parar

El maratonista Alex Vanegas confesó que los médicos le han prohibdo dejar de correr debido a que presenta una tendonitis en el cuello, sin embargo, asegura que no dejará de salir a protestar, pero que ahora en vez de correr va a caminar.

Al retomar sus caminatas de prootestas Vanegas dijo que portará un cartel donde tiene plasmado los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del país que hacen referencia al derecho a la reunión y concentración pacífica.

"La Constitución nos ampara y gracias a eso es que estoy libre porque eso me respalda, y seguiré manifestándome para dejar de ver tantas cosas que están pasando en Nicaragua y porque no soy indolente", finalizó Vanegas.