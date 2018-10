Familiares de ex reina de belleza acusarán al responsable de su muerte

Durante los funerales de la ex reina de belleza Walkidia Eduvije Quijano González, quien perdió la vida a los 43 años, en un accidente de tránsito este domingo, sus familiares anunciaron que procederán a acusar al conductor del camión involucrado en el hecho, quien según investigaciones preliminares ese día manejaba en estado de ebriedad.

"La familia no va a desistir del proceso judicial porque consideramos que no es justo que una persona en estado de ebriedad siga destruyendo a las familias nicaragüenses", expresó Artemio Quijano hermano de la ex Miss Managua fallecida.

Agregó que hasta el momento las autoridades policiales no le han notificado cuanto tiempo más seguirá detenido el conductor del camión Danilo José Gómez, de 46 años.

"No nos han notificado cuándo van a llevar (a los juzgados) al responsable de haberle quítalo la vida a mi hermana, pero vamos a estar pendientes porque dejó a dos criaturas en la orfandad”, indicó el hermano de la vítvima.

Familiares, amigos y alumnas de la ex reina de belleza a quienes impartía clases de aeróbicos, acompañaron su honras fúnebres realizadas en el cementerio oriental de Managua.

Según Artemio Quijano, su hermana era una mujer carismática, risueña por eso tenía muchas amistades "porque era desprendida de las cosas materiales. Era de esas personas que prefería dejar de comer por darle a quien lo necesitaba. Era una persona excepcional”, aseguró.

El accidente ocurrió en la entrada al barrio La Fuente, cuando Quijano González viajaba en compañía de su esposo Carlos Manuel Pérez, quien conducía la motocicleta placa M159- 816, al momento que esperaban el cambio de luz del semáforo.

En ese momento fueron embestidos por el conductor del camión, placas MT 17382, quien se movilizaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, en sentido direccional este a oeste.

Producto del impacto la pareja junto con la moto, quedó debajo de la tina de una camioneta conducida por Alberto López Vanegas, de 56 años, que estaba adelante de ellos.