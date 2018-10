Adolescente con cáncer solicita ayuda para realizarse tomografía en Costa Rica     

Familiares del adolescente Diego Velásquez Gutiérrez, de 15 años, solicitan apoyo económico, para viajar a Costa Rica a realizarle una tomografía que le permitiría continuar su tratamiento.

A Diego Velásquez le diagnosticaron cáncer linfático (Linfoma no Hodgkin) hace seis meses y su familia no tiene recursos económicos, para realizarle la tomografía valorada en 2,500 dólares y que solo se realiza en Costa Rica.

"Es bien difícil la situación, todo iba muy bien, amigos y familiares nos han apoyado mucho e incluso en su colegio, pero esta vez necesitamos realizar el examen de tomografía por emisión de positrones que es el que nos ayudaría a evitar una radiación de cuerpo completo” explicó la madre del adolescente.

La tomografía por emisión de positrones se usa para conocer el alcance de una lesión cancerígena, (detectar las partes del cuerpo que están afectadas por el cáncer y que necesitan ser quemadas por radiación).

El adolescente, quien es originario de Diriamba, Carazo, actualmente cursa el cuarto año de secundaria en el colegio Madre del Divino Pastor, asegura que su lucha contra el cáncer no ha sido nada fácil, pero que confía en Dios que librará la batalla, para cumplir su sueño de convertirse en médico oncólogo pediatra.

"Para mí no ha sido nada fácil lidiar con esta enfermedad, yo jugaba con mis compañeros y nos rapábamos la cabeza, pero mi vida cambió cuando quedé calvo por el cáncer, ya no sentía que era un juego, me daba pena salir a las calles y que mis amigos me vieran en la escuela. Las quimioterapias son muy dolorosas, pero yo siempre digo que todo pasa para bien, tengo fe que saldré victorioso", expresó entre llantos Diego Velásquez.

La familia y los amigos de Diego Velásquez han realizado distintas actividades, para recaudar el dinero que necesitan, pero se les ha hecho difícil, razón por la cual ahora están solicitando ayuda debida a que además de luchar contra la enfermedad también luchan contra el reloj.



"Un amigo me regaló unas máquinas de afeitar, entonces le hicimos un logo con el nombre de Diego y su lema, todo lo que se va vendiendo se guarda, estamos en tiempo récord porque el médico nos dio un mes, yo nunca me imaginé vivir esta situación, para mi es bien duro porque siempre dije que nunca iba a pedir, pero no cuento con esa cantidad de dinero", explicó Gloria González.

Gloria González es madre soltera de dos hijos, se desempeña como psicóloga e imparte clases en algunos colegios de Diriamba.

"Es duro, siempre busco que mi hijo no me vea llorar, pero se que Dios nos pondrá ángeles a como lo ha hecho hasta hoy, lo bueno de todo es que este tipo de cáncer una vez que es tratado y curado no regresa, al menos fue lo que me dijo el oncólogo del Hospital Manolo Morales, donde atienden a mi hijo", añadió Gloria Gonzáles.