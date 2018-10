La Iglesia católica calificó como “ataques mediáticos” los señalamientos de simpatizantes sandinistas contra monseñor Silvio José Báez, a quien acusan de ser el “líder de los tranques en Nicaragua” y lo conminan a salir del país o ser enjuiciado por “terrorista, golpista y asesino”, basándose en un audio en el cual el religioso presuntamente “conspira” contra el Gobierno.

Durante varias horas, en medios oficialistas se transmitió un audio que se habría grabado durante una supuesta reunión con líderes campesinos.

Báez habría hablado de seguir presionando al Gobierno para volver al diálogo y habría dicho que los obispos son los creadores de la Alianza Cívica.

El Nuevo Diario trató de hablar con Báez este martes, para conocer su versión sobre ese audio, si es verdadero o falso, pero fue imposible localizarlo, no atendió las llamadas telefónicas ni emitió ninguna opinión por redes sociales.

En una nota de prensa, la Arquidiócesis de Managua informó que el cardenal Leopoldo Brenes conversó con el obispo y “le manifestó personalmente su cercanía, oración y apoyo” por los “ataques mediáticos a su persona y ministerio episcopal recibidos en las últimas horas”.

“El señor arzobispo exhorta al presbiterio y fieles de la Arquidiócesis de Managua continuar orando por la Iglesia, pidiéndole a Dios la fortaleza para seguir cumpliendo su misión”, agrega la nota de prensa.

Desde este martes arreciaron los ataques contra monseñor Silvio José Báez, quien hasta el cierre de esta edición no se había referido al tema.

El audio

“Lo que necesitamos es que vuelvan al ataque. Alguna persona incluso habló de una segunda ‘trancadera’, porque es lo único que lo hizo sentarse”, se escucha en el audio en el cual el obispo también se habría referido a la unidad de las fuerzas opositoras.

“No es lo mismo una coalición ya de cara a tomar el poder que una unidad de toda la nación para quitarnos de encima este problema. En este momento importa estar unidos por la causa en la que todos estamos de acuerdo. Cuando venga una segunda etapa, donde se trate de ir a las elecciones, van a aparecer las distintas opciones, pero en un escenario nuevo. Y yo creo que ahora en lo que todos estamos de acuerdo es que Ortega se tiene que ir”, continúa el audio.

La supuesta grabación fue dada a conocer en conferencia de prensa por miembros de la comunidad de base San Pablo Apóstol, de una iglesia en Managua, quienes además aseguran haber enviado una correspondencia a la Santa Sede con “pruebas” que implican a Báez en el supuesto “intento de golpe de Estado”, por lo que el obispo “debería irse de Nicaragua”.

“El obispo Báez debe irse de Nicaragua, donde nunca tuvo que haber regresado. Le está haciendo mucho daño al país, a la feligresía y a la Iglesia católica”, dijo Rafael Valdez, coordinador del grupo.

Lo que ocurrió en mayo

En mayo pasado la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) denunció amenazas de muerte y descrédito contra obispos y sacerdotes, particularmente hacia monseñor Silvio José Báez.

Según la CEN, son “ataques del Gobierno orquestados a través periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en Facebook y Twitter”.

“Que sepan quienes me insultan y calumnian e incluso quieren mi muerte, que no tengo miedo y que no me doblegarán ni me callarán. Mi fidelidad a Jesucristo y mi amor al pueblo de Nicaragua están más firmes que nunca”, dijo Báez en mayo.

Los obispos sostienen que si se ataca a un obispo o sacerdote, se ataca a la Iglesia.

“A pesar de estas amenazas, recordamos a nuestros agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o un sacerdote se nos ataca a la Iglesia, y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense que bajo el azul y blanco de nuestra bandera ha salido a las calles a reclamar sus justos derechos”, dijo en esa ocasión en un comunicado el secretario de la CEN, monseñor Juan Abelardo Mata, de Estelí.