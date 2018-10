Familiares y amigos dan el último adiós a ex Miss Managua 1996

Carlos Manuel Pérez, de 40 años, no dejó de lamentar la muerte de la ex reina de belleza y compañera de vida Walkidia Eduviges Quijano González, de 43 años, quien murió en un accidente de tránsito la noche del domingo, en la entrada al barrio La Fuente, durante su entierro en el cementerio Periférico, al mediodía de ayer.

Familiares, amigos y alumnas de aeróbicos lloraron entre abrazos la despedida de quien en vida fue su amiga, hermana, madre y profesora.

Parientes de Quijano González aseguraron que Pérez abandonó el hospital para estar presente en la vela de su esposa.

“Él (Pérez) dejó el hospital a pesar que presenta dos fracturas porque quería estar presente en la vela y en el entierro de mi hermana. Está muy afectado por lo que pasó y se reprocha no haberle hecho caso a Walkidia, quien estaba en desacuerdo por la compra de la moto, pero al final ella se había acostumbrado”, recordó Artemio Quijano.

El hermano de la víctima recordó que ella era una mujer carismática y risueña, por eso cosechó muchas amistades porque era desprendida de lo material.

“Ella era de esas personas que prefería dejar de comer por darle a quien lo necesita. Era una persona excepcional. Creo que eso le ayudó mucho a conquistar el título de Miss Managua 1996 y primera finalista en Miss Nicaragua”, afirmó Artemio.

En cuanto al proceso en contra del presunto autor, Danilo José Gómez, de 46 años, no ha sido acusado en los tribunales por homicidio imprudente.

Seguirán con proceso

“Como familia no vamos a desistir del proceso judicial porque no es justo que una persona en estado de ebriedad siga destruyendo a las familias nicaragüenses. No nos han notificado cuándo van a llevar al responsable de haberle quitado la vida a mi hermana, pero vamos a estar pendientes porque dejó a dos criaturas en la orfandad”, indicó el hermano de la víctima.

El accidente ocurrió en la entrada al barrio La Fuente, cuando Quijano González viajaba en compañía de su esposo Carlos Manuel Pérez, quien conducía la motocicleta placa M159- 816 y esperaba el cambio del semáforo para ingresar a dicho barrio.

En ese momento, fueron embestidos por Danilo José Gómez, de 46 años, conductor de un camión, placa MT 17382, quien se movilizaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, en sentido direccional este a oeste.

Del impacto, la pareja quedó bajó la tina de una camioneta placa M260-261 que le antecedía, conducida por Alberto López Vanegas, de 56 años.

La víctima era propietaria de un gimnasio de aeróbicos para damas y a la hora que encontró la muerte regresaba de visitar a un familiar.

El ataúd con el cuerpo sin vida de la ex reina de belleza descansa junto a su padre Francisco Quijano y sus abuelos.

Mientras, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) en la última semana comprendida del 15 al 21 de octubre de este año en curso, registró 780 accidentes de tránsito, que dejó el saldo de 6 personas fallecidas y 35 personas lesionadas.

También los agentes aplicaron 4 mil 401 multas a infractores de la ley, 57 por estado de ebriedad y 23 por exceso de velocidad.