Báez: mi conciencia no me reprocha nada ante Dios

El obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, reaccionó a los señalamientos de simpatizantes del partido de gobierno que le exigen abandonar el país tras acusarlo de ser el "líder de los tranques en el país", y expresó que "con la fuerza de Dios continuaré en Nicaragua el ministerio que la iglesia me ha confiado".

"Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua el ministerio que la Iglesia me ha confiado con la conciencia de que la palabra de Dios no está encadenada” (2 Tim 2:9).", expresó monseñor Báez esta mañana a través de su cuenta de twitter.

Las reacciones de monseñor Báez ocurren un día después de que un grupo de personas que dicen integrar la comunidad de base San Pablo Apóstol, de una iglesia en Managua, dio a conocer en una conferencia de prensa, una presunta grabación de una conversación de monseñor Báez reunido con líderes campesinos.

Esa supuesta agrupación pastoral también asegura haber enviado una correspondencia a la Santa Sede con “pruebas” que implican a Báez en el supuesto “intento de golpe de Estado”, por lo que el obispo “debería irse de Nicaragua”.

En el supuesto audio, cuya autenticidad no ha sido negada por Báez, ni explícitamente ni por twitter, el prelado habría hablado de seguir presionando al Gobierno para volver al diálogo y habría dicho que los obispos son los creadores de la Alianza Cívica.

"Agradezco de corazón a mi querido hermano, el Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo de Managua, con quien he conversado ampliamente, por su cariño y su apoyo fraterno como expresión de nuestra comunión episcopal", expresó Báez en otro de sus mensajes.

La Iglesia católica calificó este miércoles como “ataques mediáticos” los señalamientos de simpatizantes sandinistas contra monseñor Silvio José Báez.

Citando el evangelio de Lucas 12:48, monseñor Báez escribió en su cuenta de twiter: "Al que Dios le dio mucho le pedirá mucho. Quien ha recibido un ministerio de parte de Dios para el servicio de su pueblo, aún en medio de la adversidad, lejos de debilitarse, experimenta la fuerza y el consuelo divino para seguir dando mucho".

En mayo pasado la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) denunció amenazas de muerte y descrédito contra obispos y sacerdotes, particularmente hacia monseñor Silvio José Báez.

Según la CEN, son “ataques del Gobierno orquestados a través periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en Facebook y Twitter”.

Inde respalda a monseñor Báez

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), emitió un comunicado reiterando su respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a monseñor Silvio Báez.

"El Inde, brazo social de la empresa privada, expresa su total respaldo, solidaridad y confianza a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a monseñor Silvio José Báez, ante los ataques amenazas y descalificaciones recibidas", expresa el primer párafo del comunicado.

El pronunciamiento agrega que los "los miembros de la CEN siempre han estado al lado del pueblo como defensores de los derechos humanos, buscando soluciones en pro de la justicia, la verdad, la democracia y el respeto a la vida humana, en ese sentido esperamos seguir contando con su labor de mediadores para el restablecimiento de un clima de estabilidad y paz en Nicaragua", concluye el comunicado del Inde.