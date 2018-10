Báez alega manipulación de audios

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez se defendió este jueves de las acusaciones del gobierno y sus simpatizantes, que lo señalan de ser parte de un intento de golpe de Estado.

Báez afirmó que no es responsable de ningún delito y que “muy pronto” mostrará pruebas ante los medios de comunicación.

Además, “deseo denunciar ante la opinión pública que estoy siendo víctima de una campaña de intimidación, represión, desprestigio y acoso que consta no solo de audios manipulados, sino también de cientos de llamadas, mensajes a mi teléfono y a mi WhatsApp con insultos y amenazas de cárcel y de muerte, además de motorizados que han rodeado mi vivienda. En su momento presentaré pruebas del acoso mediático”, dijo el obispo en su cuenta de Twitter, sin que todavía haya negado si sus conversaciones fueron grabadas o no.

A través de los medios de comunicación oficialistas y redes sociales, se continúa descalificando al religioso basándose en tres audios en los que, según algunos simpatizantes sandinistas, el obispo descalifica al presidente Daniel Ortega y llama a líderes campesinos a seguir presionando al Gobierno para volver al diálogo nacional y adelantar las elecciones para salir de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

Báez aseguró que los audios son manipulados y ante la insistencia de algunos simpatizantes sandinistas que aseguran que debe regresar a Roma, una vez más el obispo dejó claro que seguirá con su ministerio episcopal en Nicaragua.

“Agradezco la multitud de muestras de cercanía y cariño que he recibido. No soy responsable de ningún delito ni conspiración. Y le aseguro al pueblo de Dios que continuaré en Nicaragua con el ministerio que la Iglesia me ha confiado. Gracias por sus oraciones”, continuó monseñor.

Manipulan declaraciones de Brenes

En medios oficialistas se publicó parte de otro audio donde aseguran que el cardenal Leopoldo Brenes confirma la veracidad de las supuestas grabaciones de monseñor Báez.

Sin embargo, este nuevo audio corta la parte cuando la periodista le insiste al cardenal sobre el tema. “¿Entonces el audio es real?”, cuestionó la reportera a Brenes la tarde del miércoles. “No lo he escuchado muy bien y cuando no tengo bien claras las cosas no me gusta hablar. Ahí está el comunicado y eso es lo que voy a decir”, respondió el cardenal, según se escucha en la parte del audio que no fue publicada.

“Creo fue algo muy privado, desgraciadamente alguien grabó”, es la parte publicada del audio de lo que había dicho Brenes, y ante la insistencia de la reportera, añadió: “Mire, yo no lo he escuchado muy bien…”

En el comunicado al que se refiere, Brenes manifiesta su respaldo y apoyo a su obispo auxiliar y califica como “ataques mediáticos” los señalamientos del Gobierno y sus simpatizantes contra monseñor Báez.

Padre Herrera rechaza acusaciones contra Báez

El padre Luis Herrera, rector de la catedral de Managua rechazó este jueves los señalamientos contra monseñor Silvio José Báez tras unas supuestas grabaciones del obispo difundidas por la comunidad cristiana de base San Pablo, y aseguró que “no se puede confiar en esa congregación porque no está en comunión con la Iglesia”.

“Ese grupo (que publicó los supuestos audios) no es una parroquia, son una comunidad de las de base de las que existieron en los años ochenta y son afines a una ideología. No se puede confiar en ellos porque no están en comunión con la Iglesia. Nosotros rechazamos cualquier acusación contra monseñor Báez y contra cualquier obispo y sacerdote. Estamos dándole total respaldo, sabemos que monseñor es un hombre íntegro y muy preparado intelectualmente”, declaró Herrera.

Los integrantes de esa comunidad sostienen que monseñor Báez debe salir del país. Esa petición, según el rector de catedral, “es una locurita”.

“En primer lugar, él es nicaragüense y tiene todo el derecho de permanecer en su patria. Canónicamente no hay ningún impedimento para que ejerza su ministerio pastoral en esta Arquidiócesis. No porque unas personas no lo quieran ver aquí, él se va ir; esas son locuritas. No saben ni a qué religión pertenecen porque la Iglesia Católica no funciona de esa manera”, explicó el padre Luis Herrera.

Celebran misa

El mediodía de este jueves se celebró una concurrida misa "por la protección de monseñor Silvio Báez, para que el señor lo proteja de las asechanzas del demonio". Esa fue la intención oficial.

Al finalizar el oficio religioso, un grupo de feligreses con banderas y carteles manifestó su respaldo al prelado. “Silvio, amigo, el pueblo está contigo”, gritaban.