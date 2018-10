Un juez se presentó este sábado en un sector del mercado Oriental y ejecutó el desalojo de una propiedad donde funcionaba un almacén de ropa de la comerciante Irlanda Jerez, quien dirigió protestas antigubernamentales y fue detenida hace tres meses.

Juez ordena desalojo de negocio de Irlanda Jerez END

Óscar Danilo Manzanares, juez cuarto de Ejecución y Embargo de Managua, con asistencia de la Policía Nacional, ejecutó el desalojo en contra de Richard Antonio Talavera, quien poseía la propiedad donde funcionaban dos tiendas en módulos separados, un edificio de dos pisos.

Familiares de Irlanda Jerez argumentaron que esa propiedad ya está divida en dos y que poseen escrituras de la parte que corresponde a Jerez, que si la orden de desalojo era en contra de Talavera, el judicial no debió afectar el negocio de Jerez.

“La orden no es contra Irlanda, sino en contra de Richard. Hay una división entre las dos tiendas. No deberían haber desalojado a Irlanda, porque son dos propiedades diferentes, obviamente hay fines políticos en esto”, señaló Daniel Esquivel, actual esposo de Irlanda Jerez.

Talavera fue esposo de Irlanda y la propiedad fue dividida posteriormente, explicó Esquivel.

Añadió que no les dieron explicación del caso y no les presentaron la orden de desalojo ni la notificación del mismo.

“Tenemos a nuestros abogados acá, pero no los recibieron, no nos recibieron a nosotros ni nos dieron información”, afirmó Esquivel.

Este negocio de Jerez, según Esquivel, es de venta de ropa y podría tener entre 3 y 4 millones de córdobas en inventario.

“Irlanda es bastante fuerte y mientras se mantenga reclamando sus derechos, su patrimonio económico se verá afectado”, enfatizó.

El desalojo inicio minutos antes de las 8:00 a.m. y los propietarios de las tiendas dijeron haberse enterado por el monitoreo de las cámaras de seguridad.

Ante la ausencia de Richard Talavera, habló Indira Bermúdez, quien dijo estar a cargo del establecimiento de este.

“Hasta el martes se terminará el desalojo, es una gran cantidad de mercadería al por mayor. Al inicio no dejaron entrar a los abogados, no dejaron que hiciéramos llamadas, nos quitaron los teléfonos, no pudimos hacer grabaciones, fue hasta el final que presentaron la orden de desalojo”, relató Bermúdez.

La abogada Amparo Rivera llegó al lugar y explicó que asistía a Yadira Orozco, quien trabaja con Talavera y en estos momentos se encuentra fuera del país.

“El juez dijo que se trata de una sola propiedad, me manifestó que esta ejecución estaba ordenada desde el año 2015. Me dijeron que existía otra escritura, mi cliente me dijo que existen dos instrumentos públicos en relación a esta propiedad. Tengo entendido que eso se conoció y el juez lo desestimó”, declaró Rivera.

Nuevo dueño

El acta de lanzamiento, como se le conoce técnicamente a la orden de desalojo, dice que la propiedad en mención debe entregarse a Zoraida Lorena López Salmerón, quien mantuvo una litis judicial con Richard Talavera.

Al respecto, Roberto José Cruz, representante judicial de López Salmerón, dijo que “este desalojo se da por un juicio que se ganó desde el año 2015”.

“El desalojo afecta a Richard Talavera y a cualquier persona que se haya encontrado dentro del lugar, es una sola propiedad, es un solo registro el que hay en el Registro de la Propiedad. Hay una sentencia firme (sobre el caso)”.

En el año 2016, la comerciante Irlanda Jerez tenía orden de captura girada por Edgar Altamirano, juez noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, por los delitos de usurpación de dominio privado, fraude por simulación, estelionato y falsedad ideológica en perjuicio de Zoraida López Salmerón, pero fue hasta este año que la detuvieron para ser encarcelada en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, donde pasará tres años en prisión.

aniel Esquivel recordó que “hace dos años hubo una orden de desalojo por el caso en mención” de la misma propiedad, pero que no prosperó “por un recurso de amparo”.