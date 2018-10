Liberan por quinta vez a maratonista Alex Vanegas

El veterano maratonista Alex Vanegas, quien corre todos los días en Nicaragua para protestar contra el Gobierno, fue liberado hoy por la Policía tras un nuevo arresto, el quinto en los últimos dos meses.

Vanegas, de 61 años, fue liberado cuatro días después de haber sido detenido mientras caminaba por una calle de Managua portando una pancarta en la que mostraba su apoyo al obispo Silvio Báez, quien dice ser víctima de una "campaña de represión y desprestigio".

El maratonista ya había sido capturado otras cuatro veces en los últimos dos meses por realizar su particular protesta en diferentes ciudades de Nicaragua, pero esta fue la primera vez que debió pasar varios días en prisión.

"Nunca me dicen por qué me detienen, esta vez uno de los policías me golpeó y los otros tuvieron que pararlo", dijo Vanegas a los periodistas este lunes.

Vanegas es conocido por correr con una camisa de color azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense, con las frases "Maratón por la justicia", impresas en el pecho y la espalda.

La última detención ocurrió en el municipio de Diriomo, del departamento de Granada.

El hecho ocurrió el domingo, luego que se reuniera con otros manifestantes.

Organismos de derechos humanos denuncian que en Nicaragua hay más de 500 personas encarceladas por protestar contra el Gobierno.

Según las denuncias de los defensores de derechos humanos los manifestantes son detenidos sin orden judicial y luego acusados de distintos delitos entre ellos: crimen organizado, secuestro, portación ilegal de armas y terrorismo.