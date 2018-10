A partir de ayer, las transmisiones de 100% Noticias no serán recibidas en el canal 15 de la televisión abierta UHF (Ultra High Frequency) por disposición del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

El presidente ejecutivo de 100% Noticias, Miguel Mora, considera la medida como “un nuevo acto de censura” por parte del Gobierno, pues al iniciar la crisis de abril, la señal del canal salió del aire.

Ayer, el ente regulador informó que el canal 15 UHF “no se ha otorgado a ninguna persona natural o jurídica”, y que por lo tanto, en esta señal se retransmitirá la programación del oficialista Canal 6.

Mora rechazó el comunicado de Telcor y aduce que no utiliza la frecuencia de Canal 15 porque no manipula ningún transmisor como hacen otras televisoras nacionales para transmitir su señal, sino que lo hace directamente a través de los contratos entre particulares que ha firmado con las diferentes empresas proveedoras de cable.

“Yo no transmito en el Canal 15, yo no ocupo ninguna frecuencia (…). Nosotros hemos estado transmitiendo desde nuestra central máster hacia los cableros a través de fibra óptica, que es un cable que une mi señal con los nodos principales de las cableras, yo no utilizo ningún canal del espectro radioeléctrico”, advirtió Mora.

El presidente ejecutivo de 100% Noticias manifestó que su canal se caracteriza por ser una empresa que produce contenido, en este caso noticioso, que lo vende a las empresas de cable.

Canitel

Fernando Solís, presidente de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel) advirtió que son las empresas de cable y no Telcor, las que otorgan el número o el canal que asigna a cualquier productora de contenido que contrate sus servicios.

“Ellos a discreción ponen un número, en el caso de Claro analógico, el 63, en el digital no sé cuál es y los otros cableros los tienen (a 100% Noticias) en otros canales que no sé cuáles son (…). Nosotros tenemos entendido que lo que es contenido no es regulado”, señaló Solís.

La semana pasada, según Mora, Telcor emitió un primer comunicado a las cableras, en el que expresaba que no continuarán transmitiendo la señal de 100% Noticias, amenazándolos con multarlos si no cumplían la medida, pero echaron pie atrás.

Mora agregó que el segundo comunicado fue emitido el fin de semana, cuyo objetivo principal es un “boicot, censura, desquite, persecución a la libertad de prensa, por la política editorial” del medio.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que este martes emitirán un comunicado pronunciándose al respecto.

Antecedentes

El Canal 100% Noticias fue sacado del aire el jueves 19 de abril, mientras transmitían las protestas de universitarios. Sus representantes acusaron al Gobierno de haber ordenado dicha medida.

La señal fue reactivada el 25 de abril, luego de una serie de presiones nacionales e internacionales para que reanudaran la autorización para transmitir.

Mientras estuvo fuera del aire, el canal se mantuvo informando a través de las redes sociales las protestas que ocurrían en todo el país.