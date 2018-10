Denuncian captura de director de radio Mi Voz en León

La detención del periodista Álvaro Montalván, director de Radio Mi Voz, realizada por oficiales de la Policía Nacional en la ciudad de León, ha sido denunciada por otros periodistas de esa ciudad y por trabajadores de esa radio emisora.

"Me acabo de comunicar con uno de los periodistas de la emisora Mi Voz, quien nos informaba que desde hace días Montalván no estaba viviendo en su casa, donde también funciona la radio, pero que hoy, cuando decidió ir a revisar los transmisores de la radio, varios oficiales de la Policía de León llegaron de repente, rodearon la casa y se lo llevaron", expresó a un medio televisivo de Managua el periodista Eddy López, director de La Noticia Digital, de León.

López comentó que el pasado lunes, Montalván había sido detenido por la Policía en un sector conocido como Laborío, pero tras una discusión con los oficiales, lo dejaron en libertad.

Varios vecinos del lugar tomaron fotografías del momento en que un fuerte dispositivo policial se presentó este medio día hasta las instalaciones donde opera la emisora Radio Mi Voz, para capturar a al periodista leonés, e inmediatamente las imágenes se hicieron virales.

“Mi hermano iba en una camioneta, y cuando se detuvo al llegar a la casa, fue rodeado por varios policías, quienes empezaron a patearle el vehículo, exigiéndole que se bajara. Al incio él les dijo que no saldría del vehículo para salvaguardar su vida, pero le apuntaron con las armas de fuego”, denunció Zenaida Montalván, hermana del periodista detenido.

La señora Montalván asegura que cuando su hermano salió de la camioneta fue brutalmente golpeado por los policías.

“Comenzaron a llamar por celular y a solicitar refuerzo, como que, si estaban capturando a un ejército de personas armadas, solo se trataba de mi hermano, y de otra persona que le acompañaba, lo rodearon como si fue un terrorista, aunque esa es la maña de ellos de llamar a las personas terroristas, así como lo hacen con los estudiantes, que en realidad son inocentes”, agregó Montalván.

Génesis Rodríguez, sobrina de Álvaro Montalván, relató que al llegar a la radio observó que estaban bajando y golpeando a su tío.

"Quise acercarme, pero un policía me apuntó con un arma y me dijo que me retirara”, afirmó la adolescente de 16 años, quien confirmó que también ha recibido amenazas.

Radio Mi Voz es de perfil cristiano, pero cuenta con espacios de opinión críticos al gobierno. Álvaro Montalván denunció en reiteradas ocasiones que había recibido amenazas de que iban a quemar las instalaciones de dicha empresa radial si seguía permitiendo programas de crítica al gobierno de Nicaragua.

El viernes pasado, Leonardo José Ortiz, propietario de la Nueva Radio Atenas, fue retenido y acusado por la policía por el supuesto delito de tenencia de armas de fuego, sin embargo, fue liberado 48 horas después.

El periodista Bismark Lebrón, trabajador de radio Mi Voz, confirmó la detención de Montalván, ocurrida a las 12:30 de este medio día.

"Desde hace cuatro meses él ha recibido amenazas y por eso se mantenía escondido, pero ahora se desconoce cuáles fueron los argumentos de la Policía para llevárselo detenido", expresó Lebrón.

Lebrón dijo que la radio seguirá al aire, en la frecuencia 96.9 de FM, y que de ser necesario, en caso de que no liberen al propietario de la radio, el equipo periodístico estará trabajando en la clandestinidad.

"Desde que iniciaron las manifestaciones (en contra del gobierno de Nicaragua), la Policía quiso vincular a Montalván con los líderes de las protestas, pero en todo momento él siempre les ha dicho que su único trabajo ha sido informar", aseguró Lebrón.

En estos momentos los familiares del periodista Montalván, se encuentran en la Policía de León, tratando de conocer las causas por las cuales ha sido detenido el propietario de la radio emisora.