Policía golpea a periodista en León

Álvaro Montalván, periodista y propietario de Radio Mi Voz, en León, fue detenido con violencia este miércoles al mediodía por agentes de la Policía Nacional, cuando retornaba a su casa, donde también funciona la radioemisora de su propiedad.

En los alrededores de la casa hubo una fuerte presencia policial después de las 12:45 del mediodía, provocando tensión entre vecinos y transeúntes.

Zenaida Montalván, hermana del periodista, narró que cuando Álvaro llegó a la entrada de su casa los policías lo sacaron del automóvil y lo golpearon.

“La policía rodeó la camioneta al momento que se detuvo afuera de la casa, agarraron a patadas el vehículo, le exigieron que saliera, pero al oponerse a la detención, le apuntaron con las armas”, denunció Zenaida.

Agregó que los policías comenzaron a llamar por celular y a solicitar refuerzos, como si estuvieran capturando a un montón de personas armadas, pero “solo se trataba de mi hermano y de otra persona que le acompañaba”.

“Lo rodearon como que si fuera un terrorista, aunque esa es la maña de ellos, llamar a las personas terroristas, así como lo hacen con los estudiantes, que en realidad son inocentes”, comentó la hermana del periodista.

Según Zenaida, Álvaro fue detenido por denunciar los abusos del Gobierno, a través de su radioemisora.

“Los periodistas están siendo asediados, porque están diciendo la verdad o porque no son de los medios oficialistas, porque están sacando todo a luz, por eso están persiguiéndolos”, declaró Zenaida, quien dijo desconocer adónde llevaron a su hermano.

Génesis Rodríguez, sobrina de Álvaro Montalván, relató que al llegar a la radio observó que lo estaban bajando del vehículo y golpeándolo.

“Quise acercarme, pero un policía me apuntó con un arma y me dijo que me retirara”, afirmó Rodríguez, de 16 años, quien confirmó que también ha recibido amenazas.

Radio Mi Voz es una emisora de perfil cristiano, pero cuenta con espacios críticos al Gobierno y desde abril esta empresa ha sido asediada, dijeron las denunciantes.

Álvaro Montalván denunció en varias ocasiones que había recibido amenazas de que iban a quemar las instalaciones de su empresa radial.

Montalván ya había sido objeto de asedio de patrullas policiales, el lunes pasado cuando circulaba en su vehículo por el barrio Laborío, y este miércoles lo detuvieron.

Periodistas asesiados

Varios dueños de medios de comunicación y periodistas han sido amenazados, detenidos temporalmente u obligados a salir del país por amenazas de muerte y asedio, según denuncias ante organismos de derechos humanos.

El sábado pasado, Leonardo José Ortiz, propietario de la Nueva Radio Atenas de León, fue retenido y acusado por la Policía por el supuesto delito de tenencia de armas de fuego; sin embargo, fue liberado 48 horas después.

El 20 de abril, durante las protestas antigubernamentales, se produjo la quema de Radio Darío, también en León, empresa de Aníbal Toruño, emisora que aún recibe asedio en sus nuevas instalaciones por sus críticas al Gobierno.

Además de propietarios de emisoras, algunos periodistas de medios independientes han sido agredidos, amenazados y algunos han tenido que salir del país debido a las amenazas.

Gerall Chávez, de Vos TV Canal 14 y la periodista Aurora Leytón Morales, corresponsal en Matagalpa de Radio Corporación, denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) amenazas de muerte de simpatizantes del gobierno.

Roberto Antonio Collado Urbina, corresponsal de Canal 10 en Granada, fue detenido y golpeado en la gasolinera Petronic de esa ciudad, el 29 de julio, cuando daba cobertura a una marcha contra el Gobierno que se realizó en esa ciudad. Collado fue liberado horas después, pero tuvo que irse del país por las amenazas.

El periodista Jackson Orozco, del Canal 100% Noticias, también se fue de Nicaragua luego de recibir amenazas de muerte. Orozco también recibió una golpiza de simpatizantes del gobierno y parapolicías, cuando cubría la visita de los obispos a Diriamba. Luego lo señalaron de incitar a la quema de la oficialista Radio Ya.

Antes que Orozco, Jonathan Castro, periodista de 100% Noticias, tomó la misma decisión de irse del país por el asedio y amenazas de gente afín al Gobierno.