Colocan altares en calles de Masaya en honor a las víctimas de las protestas  

Las calles de Masaya amanecieron este viernes con cruces en honor a las víctimas de las protestas, en las principales avenidas de la ciudad se pueden leer algunos nombres de los que perdieron la vida “en la lucha”; los pobladores al ver los “altares”, se invaden de tristeza, mientras en Nicaragua se conmemora el día de los difuntos.

Una madre le habla a su hijo en la tumba END

Al menos 30 cruces fueron colocadas en las esquinas y postes de energía eléctrica en distintas calles de la de la ciudad. La actividad ha captado la atención de todos los pobladores, quienes rinden homenaje a las 35 personas que perdieron la vida en este departamento durante las protestas.

En algunas esquinas de la ciudad no solo se han colocado cruces sino que también altares con banderas de Nicaragua, mensajes enviados a los fallecidos y candelas. Cada cruz colocada tiene el nombre de una víctima, escritos en papeles azul y lanco, también llevan cintas, flores y globos con los mismos colores.

EE. UU. advierte de nuevas sanciones a Nicaragua EFE

"Para nosotros son héroes, porque hicieron lo que muchos de nosotros no hemos hecho por el país, es prohibido olvidar a todos los caídos, no sólo son 35 de Masaya, sino todos los asesinados y desaparecidos, esto no termina aquí, expresó un habitante del barrio Monimbó, el primero de Masaya que se levantó en protestas.

Pablo Emilio Sáenz, habitante del barrio San Jerónimo, dijo que es muy emotivo ver todas esas cruces en las calles, con globos y flores, además enfatizó en que hoy recuerdan a esos hombres y jóvenes valientes que han luchado por tener “una Nicaragua libre”.

En Monimbó también amanecieron en las calles cruces azul y blanco; sus pobladores hacen un llamado a la población a visitar las tumbas de las personas que han fallecido durante estos seis meses de crisis, pese al asedio y hostigamiento constante que sigue realizando la Policía Nacional en esta zona.

Denuncian que reo fue quemado con monedas calientes

"A la población le decimos que no tengamos miedo, ellos no pueden impedir que los evitemos, que pintemos las tumbas o le llevemos flores, no queremos más represión, hay muchas familias que hoy no podrán visitar a sus caídos, porque han huido del país por la persecución que tiene el Gobierno contra ellos, todos nuestros héroes están más presentes que nunca", comentó Jhony Álvarez, habitante de Masaya.