A más de un mes de la prohibición de las protestas, los manifestantes antigubernamentales prácticamente están replegados. Este domingo, decenas de policías y fuerzas antimotines amanecieron en el puente a desnivel de Rubenia, en Managua, porque el sábado por las redes sociales se había convocado a un plantón cívico en este sector de la capital. La actividad opositora, finalmente no se efectuó.

Los antimotines estaban colocados en las cuatros esquinas de Rubenia, deteniendo e interrogando a las personas que pasaban por el lugar que les parecían sospechosas.

En el sitio se mantuvieron varias patrullas y también microbuses. Los policías se desplazaban a pie o en vehículos por la zona. También estaban apostados en la gasolinera ubicada junto a la paso a desnivel.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad se realizaría a las 10:00 a.m. en los alrededores o en el propio puente a desnivel de Rubenia. El objetivo de la manifestación sería pedir la liberación de las personas que han sido detenidas por protestar contra el Gobierno, pero al final no hubo presencia de manifestantes y el plantón no se hizo.

Ningún grupo de manifestantes antigubernamentales se responsabilizó por esta convocatoria. Sin embargo, quedó en evidencia que las autoridades están pendiente sobre este tipo de acciones opositoras.

Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica, dijo que continuarán buscando lugares alternativos para manifestarse.

“Vamos a encontrar lugares para protestar por los abusos a los derechos humanos de parte de este Gobierno, porque lugares sobran y por eso lo hacemos exprés para que cuando lleguen las camionetas ya no estemos”, explicó Chamorro.

Desde el 28 de septiembre, los manifestantes antigubernamentales no han podido realizar ninguna marcha o plantón y los pocos intentos han sido bloqueados. La policía considera que las personas que quieran protestar en las calles deben hacerlo con un permiso previo.

Otras formas

En septiembre la policía advirtió que procesaría a las personas que convocaran a marchas o plantones en todo el país, con el argumento de que estas actividades afectan la paz y tranquilidad de las familias.

En el último mes, los opositores han intentado realizar otras formas de protestas, como soltar globos azul y blanco en las calles, hacer paros vehiculares, paros de consumo, las fotografías con el pico rojo, entre otras.