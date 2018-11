Prohibiciones policiales y escasez de materiales afectan a talleres de pólvora en Carazo

Las prohibiciones emitidas por la Policía Nacional sobre la elaboración y manipulación de morteros y cargas cerradas, durante las fiestas de diciembre y el desabastecimiento de materiales para su elaboración, han ocasionado que fabricantes de pólvora en Carazo mediten cerrar sus negocios.

Según los afectados, los materiales que usan para la elaboración de pólvora los vendían en Masaya pero uno de sus principales abastecedores está preso y la gente ya no vende debido a las prohibiciones de la Policía Nacional.

Leonel Jarquín Flores, quién tiene más de diez años de fabricar morteros, cohetes, cargas cerradas y toros encuetados, aduce que la situación es muy lamentable, y que su taller tiene seis meses de estar cerrado.

"Lo único que me ha quedado son las deudas en el banco, tengo diez años de trabajar en mi taller, es una herencia de mi papá, la Policía nos regresó la licencia pero no hay materiales para hacer las bombas. En años anteriores, para esta fecha ya estábamos entregando pedidos a los comerciantes del mercado de Diriamba, pero ahora no tengo ni uno solo", comentó Jarquín.

Don Leonel Jarquín aseguró que sus pérdidas económicas ascienden a más de cien mil córdobas en tan solo seis meses, razón por la cual decidió cerrar definitivamente su taller.

"Este era un negocio familiar, ahora todos han optado por salir a buscar trabajos y mi familia depende ahora de mi esposa", añadió Jarquín Flores.

Asimismo Oscar Danilo Parrales Jarquín, propietario del taller "El perpetuo Socorro", indicó que tiene más de 35 años de dedicarse a la elaboración de pólvora en la ciudad de Diriamba, pero que ahora la única opción que le ha quedado es vender carbón molido.

"Lo único que me queda es hacer más cohetes, más toros encuestados y palmas, pero la verdad que sin materiales para hacerlo está difícil, la gente tiene miedo de vender y pues también nosotros de invertir porque ahora hay que sacar permisos especiales en la Policía y para poder vender más de una docena de cohetes también se necesita permiso, entonces no es viable ya este negocio", dijo Parrales.

Debido a que este año no se fabricarán morteros y cargas cerradas, que eran los más demandados en los talleres de Carazo, y por la falta de materia prima, se presume que el precio de los demás productos incremente.

"El precio incrementará, claro está, con todas las prohibiciones y sin material pues creo que estamos obligados a incrementar precios si es que logramos fabricar ", culminó Parrales.