Solo la mitad de estudiantes vuelve a la UNA

De 4,600 estudiantes inscritos en la Universidad Nacional Agraria (UNA) solo 2,400 (52%) han regresado a clases desde que este centro reanudó los cursos presenciales para finalizar el primer semestre, interrumpido por la crisis sociopolítica que estalló en abril, confirmó una autoridad.

Cargos contra estudiantes de UNAN no han sido demostrados, según abogada de CPDH END

El vicedecano de la Facultad de Desarrollo Rural, Freddy Argüello, destacó que ante esa situación, esta universidad desarrolla estrategias para que esos jóvenes puedan reincorporarse en el segundo semestre, que iniciará la semana próxima.

“Muchos estudiantes piensan que si ellos no confirmaron su asistencia, han perdido el año y no es así. El sistema es automatizado y si el joven no confirmaba su asistencia (para terminar el primer semestre), lo que se hacía era quitarle la matrícula en ese momento para que él tuviera la opción de reactivarla al siguiente semestre”, explicó Argüello.

Mediante la resolución número 2970, el Consejo Universitario de la UNA estableció las fechas de ingreso y finalización del primer semestre para todas las carreras; los estudiantes de IV y V año reingresaron el 10 de septiembre, mientras que los de I a III año se reincorporaron el 24 de septiembre.

El vicedecano afirmó que “unos 2,400 estudiantes, de una población de 4,600 que tiene la universidad, se han reintegrado”.

El académico dijo que para atraer al grupo de jóvenes que aún no se inscriben, el centro desarrolla una campaña informativa a través de las redes sociales y el sitio web de la universidad, principalmente.

“La particularidad es que el primer semestre es lo que denominamos semestre común y todos los estudiantes llevan los mismos módulos, y ellos pueden reinscribirse en el segundo semestre porque las clases no son prerrequisitos”, señaló el académico.

Fiscalía pide 21 años de cárcel para estudiantes de UNAN Managua END

Dijo que los estudiantes que descontinuaron su formación en este año, pero desean continuarla en 2019, deberán realizar la solicitud en línea mediante la Ventanilla Académica Estudiantil (VAE) entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre próximo.

Según datos oficiales, este año en la UNA se prematricularon 1,388 bachilleres, de los cuales más de 700 ingresaron a primer año.

Concluye en marzo

El calendario académico de la UNA indica que el segundo semestre iniciará el próximo 14 de noviembre y se extenderá hasta marzo del año 2019.

La UNA fue la primera institución de educación superior pública que retomó las clases presenciales, tras las manifestaciones ciudadanas en contra del Gobierno, iniciadas en abril.

En esta universidad se atrincheró un grupo de estudiantes desde abril, que con frecuencia cerraban el paso por la carretera Norte, con barricadas y hogueras hechas con llantas.

Asedio policial en reinicio de clases de la Upoli END

Durante la toma del recinto, los estudiantes sufrieron varios ataques a balazos, uno de ellos el 20 de mayo que fue constatado por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó al lugar, donde había varios alumnos heridos.