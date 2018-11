La Iglesia católica de Nicaragua anunció que en los próximos días, especialmente en las misas dominicales y el próximo jueves, los sacerdotes del clero capitalino presentarán la intención de rezar por los presos al inicio de cada misa.

“Roguemos al Señor por todas las personas privadas de su libertad en la actual crisis sociopolítica, para que se respete su dignidad como personas y sin venganza sean tratados con verdadera justicia, a fin de que en nuestra nación, caminemos sin odio hacia una sociedad en libertad, reconciliada y fraterna, María, madre de la Iglesia, ruega por nosotros”, señaló el cardenal Brenes a través de un video difundido este sábado en las redes sociales de la Arquidiócesis.

Al respecto, el presbítero Luis Alberto Herrera, rector dela Catedral de Managua, explicó que el cardenal Brenes, junto con el clero de la Arquidiócesis, desarrolla un proyecto que se llama “Juntos Oremos”, que consiste en presentar una intención por cada semana del mes de noviembre.

“En la semana que estamos terminando ahorita se hizo la oración por todos aquellos que han fallecido por la violencia. El objetivo es orar intensamente en el mes de noviembre y parte de diciembre por Nicaragua, por la situación que se vive, pero sabemos que en esta situación no solamente hay perjudicados de un lado, sino que todos los nicaragüenses hemos salido perjudicados en esta crisis”, señaló el padre Herrera.

El rector de la Catedral sostuvo que desde este domingo se estará orando por los privados de libertad, no solo por aquellos que han sido apresados por protestar en contra del gobierno, sino que por todos los que están en las cárceles, para que el Señor los fortalezca en el momento de tribulación .

La plegaria

Monseñor Boanerges Carballo, vicario Episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, explicó por las redes sociales a los feligreses que “cada semana del mes de noviembre, el arzobispo nos va a proponer una intención especial para que en las misas, especialmente de domingo y jueves, se haga una intención dentro de la plegaria de los fieles”.

Reiteró que el objetivo de la Iglesia es “interceder, orar por las angustias y esperanza de nuestra gente, de los nicaragüenses. Lo hacemos con espíritu eclesial, como Iglesia que comparte las alegrías, tristezas y esperanzas de los fieles en estE momento difícil de nuestra historia”.

Carballo explicó que la jornada Juntos Oremos, que inició en la primera semana de noviembre, tiene un logo oficial y es una imagen con “una mano que se enconcha para representar el amor de Dios que nos abraza; otra mano representa al Espíritu Santo, el consolador”.

Al centro de la imagen, entre las dos manos, está una cruz que representa la custodia de Jesucristo. Los colores oficiales son “el azul cielo, representa al Padre, el rojo al Espíritu Santo y el verde de la esperanza que representa a Jesucristo”, añadió Carballo.

Patios y atrios de la Catedral, abiertos para manifestarse

Los patios y el atrio de la Catedral de Managua se mantienen abiertos para los ciudadanos que deseen confraternizar con sus banderas azul y blanco y compartir sus angustias por tener familiares privados de libertad durante la crisis sociopolítica, dijo este sábado el sacerdote Luis Alberto Herrera, rector de la Catedral.

“Fuera del templo las personas pueden manifestarse pacíficamente. Claro que lo pueden hacer fuera, en los atrios pueden estar pacíficamente, nadie les impide eso, pero dentro de la celebración litúrgica de la misa no pueden gritar consignas ni hacer bullas”, explicó el rector de la Catedral.

El presbítero reiteró que “nunca la Catedral ni la Iglesia ha cerrado sus puertas, todo el que quiera venir a rezar, orar por sus intenciones pueden hacerlo. Me gustaría aclarar que no se puede utilizar la misa para gritar consignas, no se puede hacer eso; la misa es sagrada y tenemos que respetarlo”.

Pero, “en los atrios perfectamente se pueden quedar un rato, con sus banderitas azul y blanco si ellos quieren estar ahí. Eso lo pueden hacer con la debida prudencia, porque se sabe que hay gente que anda en una vida y dos mandados”, comentó Herrera.

El sacerdote también señaló que los fieles, los pobladores, pueden llegar a la Catedral “con sus velas, estar con sus candelitas encendidas dentro de la misa, con eso no hay ningún problema, pueden traer la foto de su familiar (privado de libertad) y estar con sus seres queridos; lo que no se puede hacer es gritar consignas”.