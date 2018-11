El dominio del balón, las jugadas de lujo y también los goles fueron para las leyendas del futbol mundial durante toda la primera mitad de un partido memorable. Sin embargo, bajaron la intensidad en el segundo tiempo y al final ganaron 6-5 un duelo que estuvieron liderando 6-1. Eso sí, vinieron a ofrecer un espectáculo y lograron más que eso, maravillando a todos con sus brillantes ejecuciones sobre el cesped.

La contundencia de Rivaldo, las cambios de juego precisos de Cafú y Míchel Salgado, el aporte siempre valioso de Javier Zaviola, la incidencia determinante de David Trezeguet, la seguridad ofrecida por Edmilson y Deco, más la garantía del histórico René Higuita en la portería, fueron los factores que mantuvieron expectante a los miles de aficionados que se congregaron en el Estadio Nacional de Futbol para presenciar un duelo histórico.

Dominio total

El primero en ponerle cifra al marcador fue David Trezeguet, el goleador campeón del mundo con Francia en 1998 que volviendo a marcar un gol, seguro recordó sus mejores tiempos con la Juventus de Italia. Minutos más tarde, el argentino Javier Zaviola, ex jugador del Barcelona y del Real Madrid, aprovechó una mala salida del doctor Sergio Chamorro, quien daba la impresión de tener el entusiasmo pero obviamente no las habilidades de antes, para poner el 2-0 que parecía pronosticar una goleada.

Después de sufrir largamente por no tener el balón, los nicas lograron tejer una jugada que finalizó con el gol de Álvaro Bermúdez. No obstante, fue cuestión de instantes para que la ofensiva de los legendarios jugadores ampliara su ventaja tanto en dominio del esférico como en el marcador. El tercero de los visitantes llegó cortesía del ex Madrid Míchel Salgado, quien apareció por la banda derecha, recepcionó con fineza el balón y lo disparó con tal potencia que el arquero nicaragüense solo se quedó viéndolo pasar. Luego surgió la figura de Rivaldo, el mismo que integró junto a Ronaldo y Ronaldinho una tripleta mete miedo en la selección de Brasil que ganó el Mundial del 2002, para poner el cuarto con un zurdazo próximo al área que volvió a batir al portero de casa.

Fue Cafú, el brillante ganador de la copa del Mundo de 1994 y del 2002 con Brasil, quien se encargó de poner el 5-1. Tras impresionar a todos con una recepción de esas que parecen haber sido sacadas del sombrero de un mago, logró un disparo soberbio que dejó sin opciones al doctor Chamorro. La primera parte culminaría 6-1, gracias al tanto anotado al borde del descanso por Rivaldo, quien recordando sus días gloriosos con el Barcelona, disparó con potencia y total precisión.

Resurgen los nicas

Tras la pausa, el partido tomó un giro inesperado. La leyendas bajaron tanto el ritmo que no volvieron a marcar goles, mientras el combinado nicaraguense aprovechaba la incorporación de jugadores como Brian García y Denis “El Pulpo” Espinoza para poner en marcha una rebelión que, si bien es cierto fue llamativa, al final no fue suficiente para forzar la remontada.

Víctor Zavala, destacado jugador del Art Jalapa, puso el 6-2 en el marcador. Minutos más tarde, en uno de los mejores goles de la noche, el defensor de la selección nicaragüense, Manuel Rosas, cobró un tiro libre y logró que el balón pasara directo al fondo de las redes, obviando la barrera integrada por Edmílson, Míchel Salgado, Rivaldo y Deco, y el esfuerzo final del histórico arquero colombiano René Higuita, quien posteriormente fue nuevamente sorprendido por un derechazo de Víctor Zavala, jugador que con su doblete conseguía poner el 6-4 en la pizarra. Minutos antes de que sonara el silbatazo final, Rosas probó con un disparo desde la media cancha y René Higuita intentó pararlo haciendo su particular jugada del “escorpión”, pero falló en el intento y el balón se internó en la cabaña para el 6-5 definitivo.

Antes del partido de las leyendas, se realizó la final del Mundialito “Un gol por la ternura”, organizado por World Vision Nicaragua, y el equipo de El Sauce, León, derrotó 4-2 al representatitvo de Estelí.