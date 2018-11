Cristofer González acelera preparación

Con la fecha y rival de su próximo combate ya confirmados, Cristofer González intensificará su preparación para no dejar escapar su título de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la que será su segunda defensa del cetro, esta vez contra Charlie Edwards, el 22 de diciembre en Inglaterra.

Aunque la ciudad específica donde se realizará el combate no se ha dado a conocer de forma oficial, Gustavo Herrera, entrenador de cabecera de González, señaló que “ahora que ya sabemos quién será el rival, estamos viendo videos para trazar una estrategia para el combate”.

El campeón pinolero de las 112 libras viene de vencer a Paddy Barnes, a quien le recetó un nocaut espeluznante en apenas cuatro asaltos el pasado 18 de agosto, en lo que fue su primera defensa de un título que consiguió en abril de este año, tras vencer por la vía rápida a Daigo Higa.

“Ya nos planteamos un ritmo de trabajo diferente, también ya estamos analizando al rival contra el que vamos a pelear. Estaremos listos para el día del combate”, apuntó González.

“Desde mi último pleito he tenido el tiempo necesario para prepararme bien, no creo que haya problemas con eso, lo importante es que me siento bien y en buenas condiciones, simplemente lo que estamos haciendo ahora es puliendo la estrategia y mejorando las condiciones”, agregó.

A la medida

El inglés Charlie Edwards llega al combate contra el pinolero con balance de 13 victorias, de ellas seis por la vía rápida, con una derrota en su cuenta. En apariencia, el inglés es un rival bastante cómodo para González, quien tiene 28 éxitos, 19 por la vía rápida y tres derrotas.

“De mi rival hemos visto que tiene un buen boxeo, pero con algunos detalles que podemos capitalizar: descuida bastante la guardia, es débil de arriba y le duele que lo golpeen abajo, por eso estamos perfeccionado una combinación que lo lastime en ambos lados”, detalló el campeón pinolero.

González comenta que después de su combate del 22 de diciembre, buscará una pelea de unificación con el campeón de la OMB, Kosei Tanaka, y luego saltará a las 115 libras para retar a Srisaket Sor Rungvisai, el verdugo de Román González.