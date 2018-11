La dirección administrativa del centro comercial Galerías Santo Domingo reaccionó preocupada este lunes por la presencia de agentes policiales el pasado domingo dentro de sus instalaciones, una situación que consideran negativa porque atemoriza a los inquilinos y clientes.

La inusual presencia policial fue notoria este domingo en algunos centros comerciales de Managua.

​​Galerías Santo Domingo rechaza presencia policial

“Galerías Santo Domingo no ha solicitado la presencia de la fuerza pública, la cual ha causado temor y preocupación a nuestros inquilinos, visitantes y colaboradores, por lo que estas acciones no se han realizado con el consentimiento de los propietarios y la administración de este centro comercial”, afirma el comunicado emitido por este centro de compras.

El comunicado de Galerías Santo Domingo expresa, además, que este centro comercial “es una empresa privada dedicada al comercio y esparcimiento, donde las familias que nos visitan se recrean en un lugar seguro y tranquilo”.

Añade que el sector comercio ha sido uno de los más afectados durante la crisis sociopolítica iniciada en abril “y la estabilidad de nuestros inquilinos y de más de mil colaboradores que laboran en este complejo comercial desde hace más de catorce años, también han sido negativamente afectados por esta situación”.

​​Asedio policial en reinicio de clases de la Upoli

El gerente general de Metrocentro, Francisco Ángel, dijo a El Nuevo Diario que lamentaba que los visitantes y los inquilinos se hayan sentido inseguros e incómodos por la presencia de agentes policiales en ese centro, y que desconocía las medidas tomadas por la Policía Nacional en ese sentido.

Los gerentes de otros centros comerciales evitaron hacer comentarios sobre la presencia policial en estos lugares.

Este lunes aún se observaba la presencia de la Policía dentro de Galerías Santo Domingo y dueños de establecimientos de este centro comercial manifestaron su inconformidad por la presencia policial, afirmando que recibieron quejas de los clientes.

“Muchos clientes estaban molestos y nos preguntaban por qué tanta policía, especialmente en el área de comidas”, relató la administradora de uno de los establecimientos que pidió omitiéramos su nombre.

“Aquí los policías llegaron a las 10 de la mañana y se fueron a eso de las 8 de la noche, mucha gente decidió ir a comer a otro lado o compraba y se llevaban la comida, porque no se sentían cómodos; nosotros estábamos un poco tensas”, relató la vendedora de un restaurante de franquicia en Metrocentro.

Plan “paz y armonía”

La Policía Nacional emitió este lunes un comunicado indicando que se encuentran implementando el plan de seguridad denominado “Nicaragua en Paz, Armonía y Buena Voluntad”, que incluye la vigilancia en mercados, barrios, parques, paradas de buses y centros comerciales.

Policía de Nicaragua dice que vigilancia en centros comerciales es un plan especial

Según la Policía Nacional, el plan “pretende garantizar la seguridad y armonía de las personas que transitan por los diferentes lugares antes citados.

El comunicado añade que el plan será ejecutado durante noviembre y diciembre del 2018.

CPDH se queja de presencia policial

Rafael Lara

La presencia policial en los centros comerciales de Managua es considerada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) como un abuso de los agentes, porque la Policía no está autorizada para hacer operativos en estos sitios.

​Delincuentes operan más en moto y armados

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, dijo que los centros comerciales son propiedad privada, por lo cual, la presencia de los agentes debe contar con una autorización.

“En estos centros, la población tiene la libertad de ingresar porque la función de ellos es ofrecer sus servicios y productos, sin embargo, en el caso de la Policía, estos deben al menos pedir autorización”, opinó Cuevas.

Según él es una norma pedir autorización, tal como se hace cuando se allana una vivienda, que es propiedad privada, y a no ser que ocurra un suceso en flagrante delito, la Policía no puede acceder a un local particular.

“No sabemos hasta dónde llegarán estos abusos. Tal situación hace que, al contrario de que la población sienta seguridad, la presencia policial causa zozobra”, expresó Cuevas.

El abogado de la CPDH indicó que esto va en detrimento del comercio, ya que son lugares de entretenimiento familiar y cuando las personas no se sienten seguras, prefieren buscar otras alternativas.