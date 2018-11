Elsa Valle y su hermana han sido liberadas bajo advertencias policiales

Elsa Valle y su hermana Rebeca de 17 años, han sido liberadas y trasladadas hasta su casa por oficiales de la Policía Nacional, pero las jóvenes relataron que fueron golpeadas durante el arresto y denuncian que las liberaron bajo advertencias.

Ambas hermanas habían sido detenidas por la fuerza esta mañana por oficiales de la Policía Nacional, en las afueras de los Juzgados de Managua, donde suponían sería llevado su padre Carlos Valle, quien lleva más de 60 días detenido sin ir a juicio.

Elsa Valle dice que abortó por maltratos en la cárcel

"Uno de los guardias (policías) se disgustó porque estaba brindando entrevistas y yo les reclamé que estoy en mi derecho de pronunciarme en defensa de mi padre Carlos Valle, detenido también por manifestarse públicamente", expresó Elsa Valle una vez en su casa.

Narró que con lujo de violencia fueron llevadas a las celdas de El Chipote, y que a su hermana Rebeca de 17 años le dieron puñetazos en el estómago y le pusieron las botas en la espalda luego que la tiraron en la tina de la camioneta de la Policía.

"Y como yo traté de defenderla, a mí me llevaron agarrada de los brazos en la cabina con antimotines a cada lado", relató Valle.

Al llegar al Chipote Elsa Valle dice que dejaron de maltratarlas, y allí le dijeron que sería liberada pero que en el futuro dejara de dar entrevistas. Luego dice que las montaron a un microbus con aire acondicionado y las llevaron hasta su casa.

Elsa aseguró que no dejará de pronunciarse por la liberación de su padre y seguirá ejerciendo su derecho constitucional a expresarse.

La joven considera que la acción fue un abuso de autoridad por parte de los policías del Complejo Judicial, solo por brindar entrevistas a los medios de comunicación independientes.

Las dos hermanas Valle habían llegado hasta las afueras de los juzgados tras recibir una notificación de que supuestamente su papá sería llevado a audiencia.

La captura de las jóvenes ocurrió en el portón trasero del Complejo Judicial, señaló el doctor Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

David Valle, hermano de Elsa Valle declaró a 100% Noticias que él estuvo junto a sus hermanas en los Juzgados de Managua, pero que minutos después que se fue a su trabajo, ellas fueron detenidas.

David Valle dijo que se encontraban en los juzgados porque les habían informado que su papá iba a tener una audiencia.

"Nos presentamos los tres hermanos y acabábamos de dar declaraciones a los medios de comunicación cuando llegó la Policía. Elsa sacó el banner con una foto de mi papá y la Policía comenzó a molestar diciéndonos que lo guardáramos y para que no siguieran molestando nosotros lo guardamos, después cuando me vine para mi trabajo me avisaron que los policías las golpearon y se las llevaron", dijo David Valle.

Hurgan el celular de Elsa Valle, sin hallar pruebas

David Valle dice que la notificación que recibieron en la que les informaron que su padre sería llevado a audiencia era “una trampa”, para detenerlos.

“Me informaron que las montaron en la camioneta y se las llevaron, antes de que yo me viniera la policía pasaba constantemente por donde estábamos, el abogado me llamó y me dijo que a mi papá no lo habían llevado a los juzgados.

Elsa Valle salió de prisión el pasado 27 de septiembre tras pasar dos meses encarcelada, la Fiscalía acusaba a la universitaria de portación ilegal de armas, pero después un juez ordenó dejarla en libertad.

Al salir de prisión Elsa valle denunció que sufrió un aborto debido al maltrato que vivió en la cárcel.

Elsa Valle sale de cárcel en Tipitapa y dice que no callará

Al papá de Elsa Valle, Carlos Valle, lo detuvo la Policía Nacional el pasado 15 de septiembre cuando participaba en una manifestación.