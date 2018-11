Mined convoca a matrículas para 2019 sin metas

Aunque todavía no se establecen metas, el período de matrículas para el año lectivo 2019 comenzará el próximo lunes de forma presencial y en línea en los colegios públicos del país, informó el Ministerio de Educación (Mined), institución que hará una campaña para evitar que haya pocos matriculados.

El período de matrículas, tanto de forma presencial como en línea, se extenderá hasta el próximo 6 de diciembre, según la fecha de cada modalidad educativa.

En este proceso habrá un período especial para matricular a los estudiantes de primer ingreso, particularmente para los de educación inicial preescolar, informaron las autoridades educativas.

La convocatoria se hace en el marco de un contexto en el que el 8% de las escuelas, según el Gobierno, resultaron afectadas por la crisis sociopolítica del país, que dejó a unos 60 maestros despedidos, que también se vieron forzados a migrar.

Esta situación podría dar paso a un proceso denominado “matrícula automática”, debido a que muchos estudiantes se fueron de las aulas por la situación del país, dijo Alex Bonilla, investigador en temas de educación del Instituto de Estudios Estratégicos (IEEPP).

“Significa que los chavalos que están en la escuela van a quedar matriculados, es probable que las metas que se proyecten se cumplan en el primer proceso de matrícula automática, y eso no va a presentar ningún logro desde el punto de vista del nivel de escolarización. Esa matrícula que se fue de las aulas no sabemos si regresó, no la vamos a poder monitorear”, insistió Bonilla.

Mined hará campaña

Aunque el Mined no se refiere a la meta establecida para este año, anunció que realizarán una campaña informativa, motivación y divulgación para iniciar las matrículas para el curso escolar 2019.

En el ciclo que está por culminar, se alcanzó una matrícula de 1.8 millones de estudiantes.

“Los estudiantes van a experimentar la movilidad escolar, pueden seguir estudiando, pero no en la escuela que tradicionalmente se han matriculado, puede ser que migren de una escuela pública a otra privada o se vayan a otra escuela pública”, advirtió el especialista del IEEPP.

El Mined, sin embargo, en el marco de la campaña, espera realizar encuentros con los padres de familia, con los docentes y además hacer visitas casa a casa para explicar el proceso de matrícula.

“Lo peor que le puede pasar al sistema educativo es que no recupere la matrícula que desertó de las aulas de clases, no tenemos datos exactos, pero 45 días de clases se perdieron, y aunque el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo, las familias insistieron en no mandar a sus hijos a la escuela por el contexto de la represión”, finalizó Bonilla.