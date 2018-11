Avianca venderá 62% de La Costeña

Avianca pondrá a la venta el 62% de la empresa de avionetas La Costeña en Nicaragua, como parte de un plan de desinversión de activos en 2019, confirmó su vicepresidente financiero, Roberto Held, en declaraciones al sitio web Valora Analitik y el diario La República de Colombia.

La Costeña es la empresa de transporte aéreo que cubre las rutas internas en Nicaragua, principalmente entre Managua y Bluefields, Corn Island, Bilwi, Waspam y Siuna.

Julio Caballero, director La Costeña S.A., dijo a El Nuevo Diario que la decisión de Avianca de salir de su participación en varios negocios, no es debido a malos resultados de La Costeña o de las otras empresas que se venderán, sino que obedece a un plan de reorganización de Avianca para enfocarse en su negocio (core business).

Para Caballero, este plan de desinversión de activos, no tendrá ningún efecto negativo en las operaciones de La Costeña.

“Esta decisión no tendrá ningún impacto ni efecto en las decisiones de La Costeña, no le afectará en nada. La materialización de la decisión de Avianca, tomará su tiempo, algunos meses y una vez se concrete seguiremos teniendo una alianza comercial y eso le permitirá a La Costeña, ver, conversar y buscar alianzas con otros actores importantes en Nicaragua. Así que, nosotros no le vemos para el público ningún cambio en cómo vienen operando la empresa”, explicó Caballero.

El directivo dijo que el personal de La Costeña tampoco se verá afectado con esta venta del 62% de las acciones, porque el personal ha sido contratado directamente por La Costeña y la mayoría, es personal nicaragüense.

“En este caso, yo soy el socio operativo y sigo aquí. No habrá despidos ni cambios en la operaciones de la empresa”, afirmó Caballero.

Explicó que Avianca era el accionista mayoritario, que anteriormente compró Taca, socio original de la familia Caballero, quienes siguen siendo socios y son los fundadores de La Costeña.

“Hay toda una gama de posibilidades, no creería que vamos a buscar un socio, hay contratos entre las partes en las cuales se establecen distintos derechos y funciones y de los cuales se hará de acuerdo al contrato. Esto va a tomar varios meses y cuando esté listo se hará, pero lo más importante no habrá ninguna afectación”, informó Julio Caballero.

El plan

Los1 activos que ofrecerá Avianca corresponden al 100% de Deprisa; 50% de Getcom; el 62% de Sansa (Costa Rica); 62% de La Costeña, Nicaragua; 42% de Viajes Éxito; 58% de SAI y 50% de CAE.

El plan iniciará en el primer semestre de 2019, como parte de una reorganización de la empresa para mejorar las eficiencias en varios frentes, indicó Held.

Desde mayo de este año, el Boston Consulting Group propuso a la Junta Directiva de Avianca realizar esa desinversión, que significa vender seis empresas de las ocho que tiene bajo su sombrilla y, por esa vía, obtener como mínimo ingresos de US$100 millones.

Para el resto de compañías, Avianca tiene socios a los que va a ofrecer en venta sus participaciones para enfocarse en los negocios que más rentabilidad ofrecen.

El vocero dijo que el foco de la empresa estará en la rentabilización de la operación y de resultados de la compañía en negocios de pasajeros, carga y lealtad (LifeMiles).

La compañía anunció también que planea reducir su personal, con la expectativa de lograr un ahorro del 15% en los costos laborales, para lo cual ofrecerá planes de retiro de funcionarios en todo el holding.

Valora Analitik reveló hace días que Avianca empezó a revisar la orden de compra de aviones que tiene con varios proveedores, considerando que la edad promedio de su flota de aviones es de 6.7 años, la cual se puede optimizar para desacelerar la incorporación de aeronaves.

La optimización de los gastos se hará para capturar eficiencias en la operación y compensar los incrementos en los precios de los combustibles, para tener sostenibilidad financiera de largo plazo, informaron.