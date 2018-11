Matagalpina muere anhelando libertad para su hijo

Bajo la bandera azul y blanco fue enterrada este lunes Martha Rocha, una palmeadora de tortillas de 51 años, quien murió el 18 de noviembre, víctima de un derrame cerebral.

Sin embargo, su familia dice que falleció de dolor por su hijo, acusado de graves delitos, encarcelado y llevado a juicio, supuestamente por protestar en un tranque.

Misael Escorcia, de 18 años, es procesado en Managua como parte de un grupo de nueve personas de Sébaco acusadas de múltiples delitos por protestar contra el gobierno.

“Ella se la pasaba llorando por su hijo y ahora nosotros quedamos destrozados sin ella y sin Misael”, dijo el viudo Justo Pastor Escorcia.

“Yo miraba como sufría mi hija. Ella era una mujer callada, pero yo que soy madre la miraba, estaba agotada y sufría en silencio”, expresó Cecilia Rocha, madre de Martha.

La última vez que Rocha vio a Misael fue el pasado 12 de noviembre, durante la audiencia de juicio en el que lo acusaron de “terrorista”.

La audiencia fue suspendida y reprogramada, pero ese día, Martha Rocha tuvo cinco minutos para darle el último abrazo a su muchacho.

Rocha tuvo ocho hijos, tres de ellos aún menores de edad; uno de 8, otra de 14 y uno de 16 años.

Luchó por su hijo

Marta luchó por la libertad de Misael hasta el último de sus días. Todas las semanas viajaba desde Matagalpa hasta Tipitapa para llevarle comida y artículos personales, después de pasar una larga faena palmeando tortillas en el Barrio Diriangén, de Sébaco.

El último deseo de Martha Rocha era pasar Navidad con su hijo en libertad, relato su esposo quien asegura que durante estos últimos cuatro meses y medio siempre la vio llorar en silencio.

Spn niega permiso

La familia Escorcia intentó que Misael llegara hasta la comunidad El Cacao, Matagalpa, para darle el último adiós a su madre.

La solicitud de permiso extraordinario del doctor Julio Montenegro, al Sistema Penitenciario de Hombres, fue enviada a través de Esther Armas, una amiga de la familia doliente.

“Me recibió la carta uno de los custodios del Sistema Penitenciario y me dijeron que cuando llegara el encargado me darían respuesta, pero otro de los custodios se acercó a decirme que igual me dirían que no, que mejor me fuera al entierro y que ahí me llamaban”, contó Armas.

Este lunes por la mañana, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solicitó al Sistema Penitenciario que permitieran a Misael asistir al entierro de su madre, pero no hubo respuesta.

Armas llegó al culto evangélico realizado en honor a Martha Rocha y le dio la noticia de la negativa, en medio de lágrimas, a siete de los ocho hijos de Rocha.

Madres de reos

Durante el entierro de Martha Rocha, en un cementerio privado ubicado en una finca, propiedad de los empleadores de Justo Escorcia, en la comunidad El Cacao, el grupo de madres de detenidos en Sébaco, gritaron consignas como: “Las madres no se rinden, exigen justicia y libertad”.

Madres y esposas de otros detenidos en Sébaco, en el contexto de las protestas sociales, se presentaron a las honras fúnebres y expresaron que los nueve detenidos en ese municipio “son inocentes” y que esa situación “poco a poco está acabando con las madres”.

Los hijos de Martha Rocha reiteraron que lucharán porque se haga realidad el deseo de su madre, ver en libertad a Misael Escorcia.

“Queremos tener de vuelta a mi hermano. Nosotros vamos a luchar hasta que esté en libertad, para cumplir el sueño de mi madre. Ella siempre nos decía que no quería nada en Navidad, solo pedía la libertad de Misael”, aseguró Justo Escorcia, hijo mayor de Martha.