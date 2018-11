Detienen a exconcejal del PLC en Ticuantepe

Karla Sugey Vanegas Gutiérrez, exconcejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue detenida por la policía el pasado 13 de noviembre, cuando atendía una cita en la delegación policial de Ticuantepe, denunciaron sus padres este martes en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Según el papá de la detenida, José Leonel Vanegas Bustos, es posible que los agentes hayan apresado a su hija, en vez de otra mujer con un nombre parecido y pide a la Policía Nacional esclarecer el caso.

“Necesito una aclaración sobre la confusión que existe con una Karla Patricia Vanegas, de 27 años de edad. Mi hija, la que está detenida, es Karla Sugey Vanegas Gutiérrez, de 35 años. Hoy me siento afectado, y en la penosa situación de que me la están acusando de varios delitos”, dijo el denunciante.

Vanegas Bustos, padre de Karla Sugey, relató que en horas de la tarde del martes de la semana pasada, dos jóvenes vestidos de civil llegaron a su casa en el barrio Eduardo Contreras, de Ticuantepe, preguntaron por su hija y después de platicar con ella, le dijeron que debía acompañarlos a la estación policial.

“Uno de ellos dijo que ella tenía que ir a dar una ‘declaracioncita’ a la delegación de Ticuantepe. Fuimos y 15 minutos después llegó una camioneta con cuatro policías preguntando por Karla Sugey Vanegas, a lo que mi hija respondió: ‘yo soy’”, denunció el padre de la exconcejal.

Según Vanegas Bustos, su hija fue trasladada a la cárcel de El Chipote, y ahora la acusan de ser una de las cabecillas de los tranques en Ticuantepe.

“Mi hija es una mujer sin antecedentes, somos una familia tranquila. Mi hija no es asesina; la detención, para mí, es arbitraria; no llegan con orden de captura, no llegan con una cita de la Policía, con nada”, expresó el padre.

El pasado viernes, la Policía Nacional en conferencia de prensa acusó oficialmente a la mujer por los cargos de secuestro, tortura, asaltos, lesiones, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de arma de fuego.

Exconcejal liberal

Karla Sugey se desempeñó como concejal en la Alcaldía de ese municipio en el período 2014-2017, cargo que no terminó por razones personales, informó su padre.

“Mi hija no es la cabecilla de ninguna banda, nunca ha tenido antecedentes, ha vivido siempre en su casa, y lo pueden confirmar con toda la comunidad; la mayoría está consternada, porque esa es una detención que ha afectado a todo el mundo”, señaló el papá, quien llegó junto a su esposa, Martha Lorena Gutiérrez.

Salvador Marenco, abogado del Cenidh, dijo que en este caso persiste el mismo patrón de las detenciones ilegales que han estado ocurriendo en estos siete meses de crisis.

“Una detención ilegal que comienza con un engaño a la familia, de ir a dar una declaración y posteriormente es detenida arbitrariamente”, afirmó Marenco.

Vanegas Gutiérrez fue presentada el lunes 19 de noviembre ante el juez, imputándole los delitos de entorpecimiento de las funciones públicas o tenencia ilegal de armas de fuego.