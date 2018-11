Piden 35 años de cárcel para el asesino de futbolista

No fue necesario realizar un juicio oral y público para demostrar que José David López Centeno fue quien asesinó a la joven futbolista de Matagalpa, Sherling Valeska Blandón Aráuz.

Este miércoles, al comenzar la audiencia preliminar, el acusado admitió ante la juez Maribel Parrilla, del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, haber asesinado a la joven.

Ante esta admisión, la judicial lo declaró culpable de los dos delitos que le imputa el Ministerio Público, como son asesinato agravado y robo agravado. Está previsto que el 28 de este mes, la judicial Parrilla dé a conocer cuántos años de cárcel deberá pasar en prisión.

Se conoció que la Fiscalía pidió la pena de 35 años por ambos delitos. En tanto, como es de esperarse, la defensa solicitó penas mínimas.

En declaraciones a Radio Vos, en Matagalpa, el reo pidió perdón a la familia doliente.

“Que me perdonen por haber hecho eso a su hija…sé que con esto no se las voy a devolver, pero estoy arrepentido, no tengo ningún vicio, no soy de la calle, lo que hice fue una estupidez”, declaró López Centeno a la emisora.

Por haber sido víctima de un hombre, se presumía que las autoridades procesarían al reo por femicidio. Pero este miércoles trascendió que al no existir ningún vínculo de pareja entre la futbolista y su verdugo, no podía ser posible.

El abogado Jaime Gómez, en representación de la familia doliente, precisó que estos esperaban que se hiciera justicia.

Con saña

La relación de hechos presentada este miércoles por la Fiscalía, reveló que el reo actuó con saña. El expediente precisa que estos acordaron verse el 9 de este mes por la tarde.

El día previsto, el acusado llegó a casa de la joven y de ahí salieron a bordo de una motocicleta en dirección a la comunidad Apante Grande, en Matagalpa.

Al llegar al sitio planeado, en una finca privada, empezaron un ritual de “encantamiento”. Mientras lo hacían, el reo aprovechó para sacar un cordón blanco de una cartera y procedió a colocárselo en el cuello.

La joven intentó quitarse el cordón, pero no logró hacerlo. La Fiscalía precisa que el reo para cerciorarse que la mujer no sobreviviría, le provocó varias heridas en el cuello.

Posterior a esto, tomó el cuerpo y lo arrojó cerca de una laguna artificial construida en la finca.

Luego tomó la motocicleta y la llevó a un taller mecánico, ahí pidió que la repararan. Explicó al propietario del local que el vehículo presentaba fallas.

Tres días después, el cadáver fue localizado por un peón de la propiedad, quien dio aviso a las autoridades.