Nica-español confirma que fue detenido en Rivas

Francisco March Guerra vive en Tola y posee nacionalidad nicaragüense y española, ayer denunció públicamente que permaneció detenido durante 19 horas en la Policía de Rivas, tras ser vinculado con grupos de personas que lanzaron chimbombas azul y blanco en las calles de este municipio.

La denuncia la hizo en un programa radial del partido de Gobierno, en una emisora de Rivas, y en el cual un día antes, el jefe de la Policía de Rivas, comisionado mayor Yuri Valle, había señalado que March no había sido detenido.

Sin embargo, March señala que lo llegaron a traer 7 policías hasta su casa, localizada en la comunidad El Palmar, en Tola, y que lo tuvieron preso desde las 6: 00 a.m. del martes hasta la 1:00 a.m.

“Fui apresado, me humillaron, me ultrajaron y yo soy de nacionalidad española y hago pública esta denuncia. Fui secuestrado de mi casa y me liberaron hasta en la madrugada para que nadie se diera cuenta cuando me estaban sacando de la policía”, declaró March en el programa radial.

A la vez declaró que lo tuvieron preso en una habitación, que lo desnudaron y le tomaron fotografías de perfil y que no le permitieron ver a nadie, ni hablar con un abogado.

“Me mancharon mi expediente y yo soy una persona que ni siquiera tiene una multa de tránsito y en mi vida he tenido problemas políticos, porque no pertenezco a ningún partido, ni sandinista, ni liberal, ni de nadie y Rivas entero me conoce”, explicó March.

Agregó que nunca ha estado involucrado en nada y que al no encontrar nada en su contra lo dejaron en libertad, pero confirmó que en la unidad policial le dijeron que él andaba tirando chimbombas azul y blanco en las calles y quemando llantas y que tenían orden de llevarlo por 15 días a El Chipote.

“Cuándo en mi vida si yo vivo con una señora de 82 años (su mamá) y no puedo salir de la casa, mi única salida es venir a Rivas a hacer compras a un supermercado y dar vuelta a mi finca”, refutó March.

Cabe destacar, que en la comunidad en la que habita March, grupos de personas han dispersado en horas de la noche globos azul y blanco y afiches, para demandar la liberación del dirigente de los autoconvocados de Rivas, Alexander Pérez, conocido como Xander Montiel, el cual es de esta localidad y está siendo procesado por participar supuestamente en la quema de una sucursal de Caruna en Managua, durante unos acontecimientos violentos que se registraron el 30 de mayo.