Eurodiputado socialista dirigirá misión a Nicaragua

La oficina de prensa del Parlamento Europeo confirmó que una delegación prevé visitar Nicaragua a finales de enero de 2019, y ya fue designado el español Ramón Jáuregui Atondo para encabezar la misión.

“En efecto, el Parlamento Europeo desea enviar una delegación a Nicaragua. Los eurodiputados que están preparando la visita han acordado de manera tentativa con las autoridades nicaragüenses efectuarla a finales de enero de 2019”, dijo a El Nuevo Diario Estefanía Narrillos, oficial de prensa de la Eurocámara.

“La lista de miembros (de la misión para Nicaragua) no está todavía cerrada, pero sí se ha designado al eurodiputado que encabezará la delegación, que será Ramón Jáuregui”, informó.



Los legisladores del Parlamento Europeo tienen previsto reunirse con autoridades del Gobierno, actores sociales y políticos, con el fin de contribuir a la solución de la crisis política del país.

Narrillos explicó que a inicios de diciembre los eurodiputados prevén certificar oficialmente todo lo relacionado a esta misión y “la propuesta todavía debe ser aprobada por la Conferencia de Presidentes del Parlamento, que la componen el presidente de la Cámara, Antonio Tajani, y los presidentes de los ocho grupos políticos. La decisión debe tomarse a principios de diciembre”, afirmó Narillos.

Recalcó que el “objetivo de la misión es conocer de primera mano la situación en el país y entrevistarse con todas las partes en el conflicto, autoridades, oposición, estudiantes y sociedad civil”.

Diputado de izquierda

Jáuregui Atondo es un legislador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y desde 2016 es el portavoz de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo.

Este eurodiputado es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, que es una coalición “comprometida con la lucha por la justicia social, el empleo y el crecimiento, los derechos de los consumidores, el desarrollo sostenible”, entre otros aspectos, según reportes de la Eurocámara.

A finales de mayo pasado, durante una sesión en la que los eurodiputados abordaron el tema de la crisis en Nicaragua, Jáuregui dijo que el diálogo nacional debía continuar en este país y criticó la forma en que el Gobierno había respondido a las manifestaciones antigubernamentales en distintos puntos de la nación.

Jacinto Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos del Exterior de la Asamblea Nacional, manifestó que “si vienen (los eurodiputados) hablamos con ellos, no veo tanta trascendencia; vamos a ver, la verdad es que nosotros debemos resolver esto (crisis política) a lo interno como nicaragüenses, no me imagino cómo podrían ellos aportar”.