UNAB anuncia que marchará el domingo

Carlos Tünnermann, exministro de educación y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que con la petición que realizaron el miércoles ante la Policía, solo querían garantizar la seguridad de las personas que puedan asistir a la marcha, pero de no obtener el permiso, de todas formas harán la manifestación.

“Nosotros fuimos a cumplir los requerimientos de la ley y la Policía no quiso firmar la carta. En consecuencia, la UNAB ha cumplido con lo que dice la Constitución y es un marcha legal”, afirmó.

Este miércoles, representantes de la organización llegaron a las oficinas centrales de la Policía Nacional y entregaron una carta pidiendo permiso para realizar la manifestación.

Este jueves, la UNAB realizó una conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn, para llamar a la población a participar en la manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tünnermann explicó que esta marcha se ha realizado en otros años; a nivel mundial se realiza por los asesinatos de mujeres que se cometieron durante la dictadura de Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y dirigente de la Alianza, declaró que van a esperar hasta el domingo la respuesta de la Policía, pero aseguró que la marcha va.

“Sobre la seguridad, tenemos un equipo especializado que trabajan en un protocolo de seguridad”, reveló.

Dolly Mora Ubago, integrante de la UNAB, expresó que los movimientos de mujeres y feministas siempre han marchado los 25 de noviembre, porque es una fecha histórica. La marcha tiene como punto de partida el Colegio Teresiano, a las 9:00 a.m.

“Hay mucha expectativa con la marcha, no podemos quedarnos en las casas, no podemos seguir en silencio; no tienen razón para reprimir la marcha, porque vamos de manera cívica y pacífica”, sostuvo la joven.

Detenidos miembros de la alianza

La UNAB denunció la captura de José Ramón González, universitario que participó en el diálogo nacional y es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es estudiante de tercer año de Ingeniería Forestal.

Este es el séptimo miembro de la Alianza que se encuentra detenido, los otros son los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Lener Fonseca y Freddy Navas, y los líderes estudiantiles Edwin Carcache y Jonathan López.

González, este último capturado la tarde de este miércoles cuando se dirigía a una casa de seguridad, porque donde estaba era asediada por camionetas.

“Frente a la Dirección General de Ingresos (DGI) lo detuvieron, lo encañonaron y lo montaron a una patrulla. Nos comunicamos con las autoridades de la Universidad Nacional Agraria (UNA) para saber si podía ayudar, pero el rector (Alberto) Sediles dijo que no podía interceder por su posición. Creemos que hay parapolicías dentro de la universidad”, afirmó la UNAB.

Chamorro expresó: “No entendemos la lógica del Gobierno de encarcelar a los participantes del diálogo”.