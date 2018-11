Policía de Nicaragua con fuerte despliegue en varios puntos del país

La Policía de Nicaragua realiza un fuerte despliegue en varios puntos de Nicaragua, siendo notable su presencia en las cercanías de las sedes de varios medios de comunicación, según se ha informado este viernes.

Periodistas del canal 100% Noticias denunciaron que varias patrullas de policías antimotines mantienen rodeado este medio de comunicación ubicado en la Loma de Tiscapa, Managua.

Desde Matagalpa, periodistas de la Radio Vos también denuncian que patrullas policiales mantiene rodeada las instalaciones de esa emisora.

Al canal 100% Noticias los policías se presentaron 15 minutos antes de que saliera al aire el programa Jaime Arellano en la Nación, dirigido por el comentarista del mismo nombre, quien recientemente efectuó una gira por Estados Unidos, expresando su posición respecto a la crisis en Nicaragua.

"Nos tienen rodeados, más que de costumbre. Hay como 10 camionetas con antimotines. Frente al canal hay seis, a media cuadra dos, y como a otra media cuadra el resto”, indicó vía telefónica el presentador de televisión, Jaime Arellano.

Arellano precisó que la noche de este jueves, mientras departía con unas personas en un local de Managua, oficiales de policía llegaron a buscarlo, pero no lograron llevárselo porque el personal de seguridad del establecimiento se los impidió.

“Llegaron a buscarme y dijeron que querían hablar conmigo, no dijeron sobre qué. Y hoy vinieron al canal. Estaré aquí el tiempo que sea necesario, hasta que no esté en juego mi seguridad”, indicó Arellano.

En Radio Vos, en Matagalpa, la situación es similar. Esta mañana en la radio estaban anunciando la realización de un carnaval artístico contra la violencia programado para esta tarde.

Por otra parte, aproximadamente 10 patrullas de antimotines se han apostado sobre la carretera a Masaya, en la parte exterior del colegio Teresiano, desde antes de las ocho de la mañana de este viernes.

Los alrededores del colegio Teresiano es el punto de reunión convocado por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para realizar una marcha cívica, el próximo domingo.

El caso de Juan Sebastián Chamorro

Por su parte, un representante de la UNAB, Juan Sebastián Chamorro, dio a conocer hoy que la Policía Nacional lo retuvo por unos momentos.

“Hoy a las 8:15 am salía hacia la oficina y fui detenido por una patrulla de la policía, no era de tránsito, me detuvieron un rato, me pidieron la cédula de identidad y la de mi conductor, luego fueron a hacer una llamada y después me dejaron ir”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la UNAB.

Chamorro agregó que luego “otra patrulla entró al vecindario donde vivo y dijeron que estaban buscando un caso de problemas familiares contiguo a mi casa y después se retiraron, obviamente son tácticas de intimidación para infundir el temor, pero básicamente eso fue lo que ocurrió, y no pasó a más”.

La CIDH SE pronuncia

Através de su cuenta de twitter, la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por el fuerte despliegue policial en diferentes puntos del país.

En fotos: Así está el fuerte despliegue policial en Managua

"El MESENI de la CIDH tomó conocimiento de la realización de operativos policiales en Managua y Matagalpa, despliegues de fuerzas de seguridad que atentan contra el derecho a la libertad de expresión y la protesta social en Nicaragua”, publicó la CIDH.

En otro de sus mensajes la CIDH señala que "Además, la MESENI recibió denuncias sobre la presencia de patrullas policiales frente a la casa de Juan Sebastián Chamorro (miembro de la Alianza Cívica), quien informó junto al periodista Jaime Arellano, en una nota presentada a las autoridades, sobre la marcha del próximo domingo en Managua".

"La CIDH constata acciones represivas e intimidatorias de agentes del Estado que constituyen una clara limitación a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política de la población. El respeto de esos derechos es una obligación internacional de Nicaragua", expresó en su cuenta de twitter la CIDH.

La marcha del domingo

Sobre la marcha contra la violencia programada para el domingo, Chamorro dijo que la protesta está convocada y que están esperando el permiso correspondiente.

Chamorro considera que todo este despliegue policial está orientado a querer sembrar la intimidación y provocar que la gente no vaya a la marcha del domingo.

“La posición de la Alianza es que estamos a la espera de que se dé el permiso, si al momento previo a la marcha no se da el permiso vamos a tener que tomar alguna decisión. Si no se da el permiso o se declara ilegal la marcha tendremos que tomar una decisión en ese momento”, dijo Chamorro.

Representantes de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) y del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (Cenidh), también se están trasladando en este momento a las instalaciones del canal 100% Noticias.

Los equipos de la CPDH y del Cenidh llevan la misión de observar la situación y documentar cualquier violación a los derechos humanos, además de verificar la intimidación al libre ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación.

Por otro lado, se espera que hoy la Policía de Nicaragua responda a la solicitud de la Unidad Nacional Azul y Blanco para marchar este domingo.