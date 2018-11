Policía de Nicaragua no autoriza marcha del próximo domingo

La Policía de Nicaragua no autorizó una marcha convocada para este domingo por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), por considerar que son parte de agrupaciones que pretenden reactivar actividades de terrorismo en este país.

El comisionado general Luis Fernando Barrantes Jiménez, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, es quien anunció este viernes la decisión.

"Por tanto, en virtud de las facultades que otorga la Ley 872, Ley de Organización y Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en su artículo 17, numeral 6, resuleve: Primero, no autorizar la movilización y manifestación que pretende realizar el día domingo 25 de noviembre 2018, la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco", indica el comunicado de la institución policial.

La resolución policial número 029-2018, firmada por el comisionado general Barrantes, señala que el pasado miércoles "grupos de personas se presentaron al complejo policial Faustino Ruiz, Managua a entregar un escrito comunicando que desarrollarían movilización y manifestación pública a las 9 de la mañana del día domingo 25 de noviembre de 2018".

"En el grupo de cinco personas identificamos a quienes realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas y a reactivar los tranques con sus propósitos golpistas, teniendo entre sus planes inmediatos afectar a las familias en las celebraciones de la Purísima, Navidad y Año Nuevo", expresa la nota de prensa oficial.

En fotos: Así está el fuerte despliegue policial en Managua

La Policía Nacional explicó además que "considerando, primero, que la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco carece de personalidad jurídica, por lo tanto no puede ejercer derechos ni contraer obligaciones conforme a nuestro ordenamiento jurídico".

En el segundo considerando, la Policía responde que "la simple comunicación de realización de movilización y manifestación no se considera como solicitud de permiso".

El tercer considerando indica que "el propósito de estas personas es continuar promoviendo actos vandálicos y terrorismo para afectar a las familias nicaragüenses en las merecidas celebraciones de la Purísima, Navidad y Año Nuevo".

En el considerando número 4, la institución expresa que "no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de estado que ha dejado secuelas de traumas, luto, dolor a las familias nicaragüenses".

Por su parte, la articulación de grupos feministas dijo que mientras no les notifiquen no se pueden dar por enteradas de la prohibición a marchar, aunque anunciaron que "para evitar exponer a la ciudadanía a una nueva represión policial, la marcha no se llevará a cabo", expresó Eveling Flores del movimiento de mujeres feministas.