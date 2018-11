Niña que lanzó piedra a policía teme ser expulsada del colegio

Una estudiante del Colegio República de Argentina que aparece en un video lanzando una piedra contra policías que se llevaban detenida a su prima y otro alumno, teme que el centro educativo termine expulsándola, porque ya lo hicieron con su prima.

La jovencita que lanzó la piedra afirma que lo hizo por indignación, al ver que injustamente se llevaban a su prima solo por reclamar por la detención del estudiante. La respuesta de los policías fue: “Llévensela también a ella”.

“Yo lloraba de enojo, al ver que se llevaban a mi prima, lo único que hice fue agarrar la piedra y tirarla”, relató la joven de 14 años a EL NUEVO DIARIO, y dice tener miedo de ser expulsada del colegio.

Su temor aumentó al conocer que a su prima ya le comunicaron que no podrá seguir en ese colegio, después que la Policía la detuviera y la dejara libre.

Pidió que omitiéramos su nombre, para evitar represalias.

Prima fue ofendida

La prima, quien fue llevada a la estación policial, asegura que recibió palabras ofensivas de agentes policiales y que cuatro custodios la rodearon. “A mí, ya me dijeron que me van a expulsar y no me van a entregar las calificaciones”, afirma la joven de tez blanca, con la voz entrecortada y lágrimas. Dice que se siente insegura.

La familia de las adolescentes lamenta la situación y esperan que las medidas tomadas por las autoridades del centro escolar no afecten el rendimiento académico de las niñas, quienes cursan el primer año de secundaria.

“Vamos a ir a ver qué nos dicen”, dijo la mamá de la niña de 15 años que lanzó la piedra.

Las dos adolescentes temen correr con la misma “suerte” de otros miembros de su familia, quienes han ido a buscar trabajo a Costa Rica.

“Quisiera ser doctora, pero si me expulsan de la escuela solo por haber tirado un piedra a un policía, no creo que me acepten en otro colegio público”, afirma la protagonista del video que hizo viral en la redes sociales, y comenta que con dificultades su mamá ha logrado apoyarla para que continúe sus estudios.