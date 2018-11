Afuera de “La Modelo” la actividad comienza de madrugada

Aquí el gallo aún no canta y el café para quitar el frío y “desperezar” el cuerpo está listo. También lo están varias piezas de pan que han sido untadas con mantequilla para acompañar la bebida.

A esta hora, pasadas las 3:00 a.m., posiblemente el país entero duerma, pero acá, en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro “La Modelo”, el día ya arrancó.

Gonzalo Gutiérrez no tiene una bola de cristal, pero tampoco la necesita para saber cómo estarán las ventas. Sus 7 años de comerciante le dicen que habrá más ingresos. Cuando apenas encendía el fogón, llegó una pareja y ordenó un desayuno.

Minutos después, dos mujeres y una señora le compraron café y pan con mantequilla.

“Va a estar bueno, ya se ve el movimiento de gente”, explica Gutiérrez mientras ordena con apuro el tramo.

En la faena acompañan a Gutiérrez su mamá y una sobrina. Como en todo negocio ya tienen distribuidas funciones y responsabilidades; Gutiérrez atiende clientes y apoya en la cocina a su progenitora. En tanto la sobrina, al igual que otras jóvenes de tramos vecinos, vende de forma ambulante.

“Ando por toda la calle, cuando veo que la gente baja de las caponeras o carros, me les acercó y les ofrezco pan y café. No soy la única, aquí andan otros ofreciendo pollo, pupusas, tortillas y bolsas de pan”, explicó la menor con las iniciales A.M.G.P.

Por albergar el penal a más de 5,000 reos, se esperaría que sus alrededores estén despejados por razones de seguridad. Pero el ambiente que se percibe y respira, es a mercado. A escasos 40 metros de la entrada principal, hay instaladas tortillerías, cafetín, tramos de ropa usada, plástico y comiderías.

“Nos han querido sacar, pero nosotros nos hemos aferrado. Hay gente que dirá (se preguntará) por qué trabajamos aquí si hay que levantarse de madrugada. Nosotros lo que decimos es que esto es lo único que tenemos”, manifestó Martha Siles.

Siles es otra comerciante y se instaló en la zona desde hace 5 años. Antes llegar ahí, tenía un trabajo formal con vacaciones y cotizaciones. Un día la despidieron y desde entonces lucha con su pareja por mantener el fogón encendido.

“A la 1:00 a.m. ya estamos levantados. Preparamos el pollo, el pan y todo lo que se pueda vender. Vivimos a unas cuadras y lo que hacemos es trasladar las cosas en carretón. Todo inicio es duro, ahora ya tenemos clientes fijos y sabemos cómo son las cosas”, indicó Siles.

El sacrifio de la familia

Si en el comercio hay sacrificios, no es de sorprenderse que también lo haya entre los visitantes. Por contar “La Modelo” con más de 12,000 prisioneros, no es de extrañarse que las visitas familiares y conyugales generen una afluencia masiva, similar al que hacen los veraneantes en temporada alta de vacaciones.

Lo que suele ocurrir, es que la gente proveniente de zonas alejadas del país, llegan un día antes al penal. Si traen consigo dinero, alquilan piezas, cuyo valor oscila entre los C$60 y C$120 la noche.

La diferencia entre una y otra, radica en que la más cara permite al usuario, encender un abanico y son un poco más grandes. La económica da la sensación de dormir en un ataúd.

Otro beneficio de rentar las piezas, además de no pernoctar a la intemperie, es el uso de baños y servicio higiénico. Los que no cargan suficiente efectivo, se acomodan en las bancas metálicas instaladas en el área de espera.

Antes no existía está opción, así que se acomodaban donde podían, pero generalmente era en los extremos de la calle que conduce al portón principal del penitenciario. La experiencia no era agradable, en la actualidad sigue sin serlo.

“Vine ayer —pasado martes— y me quedé, no dormí nada porque en la madrugada la banca agarra hielo, pero no tenía de otra. Si alquilaba cuarto no compraba cosas para mi hermano”, expresó Ana Molinares.

Molinares es originaria de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y visita su hermano cada cierto tiempo. Este miércoles, al terminar su visita tomará un bus que la lleve al mercado El Mayoreo. Ahí abordará una unidad y pagará los C$250 que cuesta el pasaje.

Su próxima visita no tiene fecha, por eso aprovechará la oportunidad con su hermano para hablar de todo.

María Espinoza, de 61 años, también pondrá al tanto de todo a su hijo, condenado a 10 años de prisión por un homicidio. Antes la señora asistía a las visitas después de las 10:00 a.m., pero todo cambió cuando su exnuera decidió no ser mas parte de la familia.

“Vengo desde San Judas, un vecino me trajo en su vehículo. Venirse desde allá en bus me toma mucho tiempo, lo bueno es que ya estoy aquí para ver a mi muchachito. La mujer lo dejó, antes no dejaba que uno viniera verlo, ahora ni se acuerda”.

En agosto del 2017, el Ministerio de Gobernación anunció con bombos y platillos el lanzamiento de un portal electrónico de servicios en línea. En teoría, esto permitiría que ciudadanos con familiares encarcelados, no tendrían que movilizarse para efectuar alguna gestión. Actualmente el portal no está disponible.

Organismos de derechos humanos consultados por El Nuevo Diario, estiman que entre 12,000 y 15,000 privados de libertad están en “La Modelo”. Por el secretismo con que el Estado maneja la información, no es posible confirmar esta cifra.

No obstante, en marzo de este año, un portal electrónico afín al Gobierno informó que para ese mes, en el penitenciario esperaban 2,010 visitas conyugales. En tanto las familiares superarían las 20,000.