Cardenal Brenes considera triste que un policía amenazara a una niña

El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), lamentó este domingo que un oficial de la Policía Nacional haya desenfundado su arma como respuesta al hecho de que una niña lanzara una piedra a una patrulla policial, en las afueras de un colegio capitalino.

“Es bien triste, no sé porque tendría esa reacción”, sostuvo el prelado al referirse al comportamiento del policía.

“Es muy triste que un agente haya amenazado” de esa manera al grupo de niños y adolescentes que se encontraban en el lugar, enfatizó Brenes.

Esta semana se viralizó un video en el que se ve a una niña, afuera de una escuela, lanzando una piedra a un policía, quien luego desenfundó su arma, provocando que el grupo de estudiantes que acompañaba a la menor saliera corriendo.

El Cardenal Brenes, por su parte, expresó que en “una ocasión me decían que la Policía, dentro de su normas y reglamentos, son educados en la capacidad para poder desistir de algunos actos, es más dialogante, a veces el Ejército tiene otra cultura, va adelante, son arrasantes, pero la Policía tiene esa capacidad de poder dialogar y convencer”.

“A veces no comprende uno, puede ser que la Policía esté cansada, agotada, tanto desvelo, tanto pasar tiempo de pie”, añadió en referencia al trabajo que durante las últimas semanas han realizado los oficiales que son ubicados en las rotondas y mantienen un constante patrullaje por distintos puntos de la capital.

Además, catalogó como una “situaciones muy triste” que la niña sufra una posible la expulsión del colegio.

“Ojalá que poco a poco podamos ir construyendo una cultura de paz”, pidió Brenes.

El prelado también pidió que se impulsara una campaña para que en esta temporada navideña los establecimientos comerciales “no vendan juguetes que simulen ser armas”.

“Un día a un niño le pregunté ‘qué te trajo el niño Dios’ y me respondió diciendo: ‘Me trajo una pistola’. Y le pregunté ‘¿Cómo jugás con esas pistolas?’ y me respondió diciendo: ‘Alto, esto es un asalto’, yo me asusté. El que vende juguetes que simula un arma, está preparando a su próximo asaltante”, reflexionó.