Brenes lamenta actitud policial ante colegiales

El arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes lamentó este domingo que un oficial de la Policía Nacional haya desenfundado su arma como respuesta al hecho de que una niña lanzara una piedra a una patrulla policial en las afueras de su colegio, en la capital.

“Es bien triste, no sé porque tendría esa reacción”, sostuvo el prelado al referirse al comportamiento del policía. “Es muy triste que un agente haya amenazado de esa manera al grupo de niños y adolescentes que se encontraban en las inmediaciones de su colegio”, manifestó Brenes, después de oficiar la misa en conmemoración a Cristo Rey del universo, en la que pidió que los gobernantes trabajen por el bien común.

El prelado católico comentó que en “una ocasión me decían que la Policía, dentro de su normas y reglamentos, son educados en la capacidad para poder desistir de algunos actos, es más dialogante; a veces el Ejército tiene otra cultura, va adelante, son arrasantes, pero la Policía tiene esa capacidad de poder dialogar y convencer”.

“A veces no comprende uno; puede ser que la Policía esté cansada, agotada, tanto desvelo, tanto pasar tiempo de pie”, dijo Brenes, y luego calificó como una “situación muy triste” que la niña sufra una posible la expulsión del colegio.

“Ojalá que poco a poco podamos ir construyendo una cultura de paz”, enfatizó.

El prelado también pidió que se impulsara una campaña para que en esta temporada navideña los establecimientos comerciales “no vendan juguetes que simulen ser armas”.

“Un día, a un niño le pregunté qué te trajo el niño Dios y me respondió…: me trajo una pistola. Y le pregunté ¿cómo jugás con esas pistolas? Y me respondió diciendo: Alto ahí, esto es un asalto; yo me asusté. El que vende juguetes que simula un arma, está preparando a su próximo asaltante”, reflexionó el cardenal.

Reunión de obispos

Brenes también informó que este lunes los obispos de Centroamérica inician una reunión de cinco días en Honduras.

“Después de la fiesta de Cristo Rey, todos los obispos de Centroamérica, más o menos 60 obispos, nos reuniremos en Honduras en ambiente de fraternidad. El encuentro es por cinco días, comenzamos el lunes (hoy) y terminamos el viernes por la mañana”, detalló el arzobispo.

Explicó que en esta reunión hablan de “la situación, la realidad que se está viviendo en cada país”. Reconoció que los obispos de los países vecinos de Centroamérica “fueron los primeros en escribir ante esta situación (de crisis que vive Nicaragua), siempre hemos estado muy cercanos”.

“Generalmente, todos los obispos de Centroamericana nos conocemos, nos llamamos para nuestros cumpleaños y cosas por el estilo. El pasaje está caro (para viajar a Honduras), pero vamos cuatro (obispos de Nicaragua); entonces vamos por tierra en una misma camioneta”, informó.

Brenes sugiere insistir en permisos de marchas

El cardenal Leopoldo Brenes dijo que las organizaciones que deseen manifestarse en las calles para plantear demandas al gobierno, deben seguir insistiendo en pedir permiso, a pesar de que la Policía Nacional haya negado el permiso de marchar este domingo al movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco.

“La gotita de agua no rompe la piedra por la fuerza, habrá que seguir insistiendo en una marcha pacífica y ojala que en un tiempo no muy lejano podamos tener no una, sino varias marchas y que se hagan dentro de un ambiente pacífico; ojalá, porque los nicaragüenses somos fosforito y con nada y nada nos encendemos”, expresó el jerarca católico.

También se solidarizó con los periodistas amenazados y agredidos en los últimos días.

“Es triste”, agregó el cardenal, “que se den esas confrontaciones con los hombres y mujeres de prensa. Es triste que golpeen a un periodista”.