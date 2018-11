Compañero de “niña de la piedra” es reintegrado a escuela

El estudiante de iniciales J. A. T. podrá continuar con sus estudios, pero con una carta de compromiso, mientras tanto la niña J.A.H. E., quien tiró una piedra en contra de la Policía, continúa en vilo porque no sabe si podrá seguir estudiando, tras enfrentar amenazas y detención, respectivamente.

La madre del alumno J. A. T. abogó por su hijo, para que no le hicieran perder su año escolar, ante un delegado del Ministerio de Educación (Mined), en el Colegio República de Argentina, que le informó que no sería expulsado.

Sin embargo, la progenitora de la niña que lanzó la piedra contra la Policía decidió no ir al colegio por temor a represalias en contra de su hija. No obstante, ha informado a la estudiante que hoy por la tarde visitará el centro de estudios para que le aclaren si la van a expulsar o si le van a entregar sus notas, las cuales fueron aprobadas por la adolescente.

Los hechos

Todo empezó cuando el joven J. A. T. fue llevado a la estación policial del Distrito VI, el pasado jueves, cuando intentaba separar a dos compañeros que se estaban peleando en las afueras del centro de estudios, pero señala que su error fue responder a la agresión verbal de un oficial de la Policía.

“Veo que uno de mis amigos se está peleando a fuera del colegio, entonces me metí a separarlos y en eso pasa una patrulla y casi me atropellan. El que va manejando la patrulla me dice quitate chavalo hijo de la tal por cual, entonces le contesté que me quitaba cuando yo quisiera, se bajaron todos y me empiezan a agarrar, me dicen que voy preso”, relató el muchacho.

Al momento de la detención, ejecutada por los uniformados, del adolescente el resto de sus compañeros clases se revelaron en contra de la Policía, lo que los llevó a lanzar piedras a los oficiales.

El reclamo de las primas

Ante eso, los agentes decidieron llevarse detenida a la alumna de iniciales E. F. H. M., ya que la jovencita fue quien más les reclamó por la detención de su compañero de clases.

“A la chavala se la llevan solo porque les exigía que me dejaran, les gritaba que por qué me llevan preso y los insultó, entonces ellos dijeron vos también vas para arriba y la agarraron”, detalló el joven.

La alumna que los policías decidieron llevarse es prima de la niña J.A.H. E., quien en disgustada porque se llevaban a su pariente lanzó una piedra contra los oficiales. En respuesta, uno de los agentes desenfundó su arma de reglamento y amenazó a los menores de edad que les reclamaban.

La niña que lanzó la piedra, junto a un grupo de más de diez alumnos, atemorizada salió corriendo ante la amenaza policial, mientras tanto los estudiantes que los uniformados decidieron llevarse fueron transportados en una patrulla de la Policía, donde aseguran que los agentes los insultaron y casi los golpean.