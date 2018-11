Jaime Arellano suspende programa televisivo por afectaciones a su salud

Jaime Arellano, presentador de televisión que tiene un espacio en el canal 100% Noticias, ha cancelado por algunos días su programa matutino debido a que presenta serias afectaciones a su salud, por lo tanto su espacio de entrevistas y comentarios será interrumpido por varios días.

"Sé que todos han preguntado por mi salud (inicia a llorar), y sé los agradezco mucho, sé también que algunos quisieran verme muerto, pero no les daré el gusto, atenderé mi salud primero, durante esta semana no tendré programa de televisión, no solo por estar afuera sino porque necesito revestirme de la santidad de la madre Teresa... para que no se me descontrole la presión aún más", expresó Arellano con lágrimas en sus ojos en un mensaje dirigido a sus televidentes esta mañana.

La fecha que retornará a la pantalla se desconoce, pero el director ejecutivo del Canal 100 noticias, Miguel Mora, dijo que podría ser una semana.

“Lamentablemente ante la tensa situación del país y la obesidad de mi cuerpo, estoy librando una batalla que debo ganar, tengo la presión fuera de control y me están exigiendo no enchicharme (enojarme), esto es stan dificil, como pedirme que me ponga una venda en los jos y que camine sobre serpientes venenosas, imposible", relató Arellano.

Agregó entre sollozos que "reconozco que si no hago caso no habrá Jaime para que reclame por los derechos de todos, y eso no debe ser... sé también que algnos quiseran verme muerto, pero no les daré el gusto".

El reposo y varios exámenes clínicos han sido orientados por médicos especialistas que atienden a Arelllano, según comentó el propio presentador de televisión.

"Esta semana, estos diez días que estaré fuera, estoy seguro que alguien va a sustituirme, que alguien va a tomar ese lugar, para seguir adelante, mi solidaridad con Miguel, por el acoso que está viviendo, mi enorme cariño y respeto a todo el equipo de 100% Noticias, que son mi segunda familia, pero volveré, eso ténganlo por seguro, que volveré una vez que controle mi enfermedad... Nicaragua vale la pena, vale la pena luchar por ella", indicó Arellano muy conmocionado en su mensaje de despedida a sus seguidores.