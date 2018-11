Embajada de EEUU en Managua orienta a su personal "limitar sus actividades"

La embajada de EEUU en Managua orientó una serie de medidas de precaución a su personal, por considerar que se aumenta el riesgo de manifestaciones contra los Estados Unidos, tras los recientes anuncios públicos sobre sanciones ejecutivas del presidente Donald Trump para altos funcionarios del gobierno de Nicaragua.

El personal de la embajada de EEUU en Managua ha recibido instrucciones de limitar sus actividades hasta nuevo aviso.

Entre las acciones a tomar que ha considerado esta sede diplomática para su personal está: Evitar las manifestaciones y abandonar el área de inmediato si se encuentra inesperadamente cerca de grandes reuniones o protestas.

"No intente conducir a través de grupos grandes o barricadas encontradas en la calle. Minimiza tus actividades públicas. Si teme por su seguridad, abandone el área insegura lo más rápido posible. Monitorea los medios locales para actualizaciones y síguenos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter", indica la notificación de la embajada.

En caso de que alguien del personal de la embajada requiera asistencia, le embajada recomienda llamar a los números a continuación para obtener información adicional relacionada con el servicio.

"Puede comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos en Managua, ubicada en el Km. 5 ½ C. Sur en Managua, Nicaragua, llamando al 22527104, de 7:15 am a 4:30 pm, de lunes a jueves, y de 7:15 am a las 2:00 pm.", indica el comunicado.

La embajada agrega que "los viernes, la unidad de Servicios para Ciudadanos Americanos también está disponible por correo electrónico durante las horas hábiles regulares en Managua@state.gov Para emergencias fuera del horario laboral, llame al + 505-2252-7100 y pregunte por el oficial de servicio de la embajada".

"Para comunicarse con la Oficina de Servicios para Ciudadanos en el Exterior del Departamento de Estado, puede llamar al número gratuito 1-888-407-4747 desde una línea telefónica de EE. UU. O al 001-202-501-4444 desde un teléfono de Nicaragua, entre las 8:00 am y 8:00 pm Hora estándar del este, de lunes a viernes (excepto los días festivos federales de EE. UU.)", indica el comunicado de las recomendaciones de la embajada para su personal.