Policía retiene a periodista frente a Radio Mi Voz en León

El periodista Carlos jirón, corresponsal de Trinchera de la Noticia fue retenido por varios minutos por la Policía Nacional frente a las instalaciones de Radio Mi Voz en León.

El periodista relató a 100% Noticias que cuando estaba llegando a la radio varios policías los retuvieron y empezaron a requisarlo.

“Me dijeron que era un proceso de requisa, me tuvieron retenidos varios minutos, me preguntaron porque estaba cerca de la emisora, me quitaron los zapatos y luego por una orden del jefe de la Policía me dijeron que ya me podía ir, cuando me soltaron solo me dijeron que anduviera con mucho cuidado”, expresó el periodista.

Álvaro Montalván, propietario de Radio Mi Voz denunció que desde ayer varias patrullas de la Policía de León mantienen rodeadas las instalaciones de la emisora. Montalván también condenó la retención del periodista.

“En estos momentos continúan asesinadas las instalaciones de la emisora, tememos por la vida de todos nuestros trabajadores y nuestras familia, desconocemos la causa de la detención”, denunció Montalván.

Según Álvaro Montalván las instalaciones de la policía de león están a 500 metros de la emisora por lo que le parece extraño que la mantengan tan vigilada.

Al periodista Álvaro Montalván lo encarcelaron el pasado 31 de octubre y lo dejaron el libertad 30 horas después. Al salir de la cárcel Montalván presentaba lesiones en su rostro y denunció que su detención fue “ilegal”.

Luego de su liberación, Álvaro Montalván reiteró que iba a continuar realizando periodismo a pesar de las constantes amenazas que recibió en prisión.