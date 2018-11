Los organismos no gubernamentales, cuyos directivos se vinculen con los grupos civiles que promueven protestas contra el Gobierno, podrían tener la misma suerte del Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud (Cisas), que perdió su personería jurídica este jueves por orden del Ministerio de Gobernación y la aprobación de los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, advirtió el legislador sandinista Filiberto Rodríguez López, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento.

Esta comisión es la encargada de otorgar y cancelar, a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), la personalidad jurídica de un organismo en la Asamblea Nacional.

“Si existiera otra anomalía parecida, estamos en el deber de cancelar esas personas jurídicas; en todo caso le corresponde al Ministerio de Gobernación hacer la investigación, darle seguimiento y control a esto. Para eso está un Departamento de Registro y Control de las Personerías Jurídicas”, advirtió Rodríguez.

Otro diputado sandinista, Wilfredo Navarro, emitió también una advertencia contra otra ONG, al ser consultado por periodistas. “Que ponga su barba en remojo el Ieepp (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas), que miren si han cumplido con la ley, que si no están defendiendo intereses foráneos, y que si no se están prestando al manejo de los que organizaron este golpe de Estado”, amenazó Navarro.

“Aquí no se persigue a nadie por gusto, aquí lo que se aplica es la ley cuando se violentan los estatutos de una organización que debe estar dedicada a lo que se aprobó; si ya realiza otras acciones pierde su personalidad (jurídica), así de sencillo”, insistió el diputado.

Confiscación

Filiberto Rodríguez López remitió personalmente la petición de anular la existencia jurídica de Cisas, a la junta directiva del Poder Legislativo, luego de recibir la solicitud de Óscar Sirias Quiroz, director del departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob.

Los diputados sandinistas dieron un trámite de urgencia a esta petición evitando que fuera analizada primero en la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación.

Además de quitarle la personería jurídica a Cisas, la Asamblea también decidió liquidar los bienes del organismo, los que pasaron a manos del Estado.

CISAS era dirigido por Ana Quirós, costarricense nacionalizada nicaragüense, y deportada esta semana a Costa Rica por haber respaldado a los grupos sociales que promueven manifestaciones contra el Gobierno.

Al Cisas, explicó el diputado Rodríguez, se le aplicó el artículo 24 de la Ley General sobre Personerías Jurídicas sin fines de lucro, que establece que un organismo pierde su razón jurídica cuando fuere utilizado para la comisión de actos ilícitos, cuando se usa para violentar el orden público o por realizar actividades que no correspondan a los fines para los cuales fue constituido.

Además, la carta en la que Sirias pide la cancelación de esta personería, destaca que Cisas desnaturalizó su personalidad “utilizando el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Alegan ilegalidad

Al respecto, Jimmy Blandón, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que la decisión de quitar la personería a Cisas “viola el principio de legalidad”.

“Esta solicitud carece de fundamento legal; invocar algunos artículos no es suficiente, debe haber medios probatorios para determinar si nosotros debemos o no tomar una decisión legal en este caso. El Ministerio de Gobernación no dice qué fue lo que gestionó (CISAS), ni ante quien, qué fue lo que recibió, cómo lo canalizaron, a quién facilitaron fondos; ni menciona cuáles son esas acciones que desarrollaron para desestabilizar al país”, expresó Blandón.

Ante los cuestionamientos de Blandón, el diputado Rodríguez solo dijo: “Lo que está a la vista, no necesita anteojos”.

Alfredo César, diputado el Partido Conservador, afirmó que la decisión de anular la personería a Cisas “atenta contra el principio de libertad de expresión y organización consignado en nuestra Constitución Política”, y que por esto votó en contra de la medida.

“Protestamos porque no se debe abusar de la prerrogativa del trámite de urgencia, francamente no le vemos ninguna urgencia a esto, la solicitud pudo haber pasado a la Comisión pertinente para ser dictaminada por todos sus miembros”, añadió César.

Movimiento de mujeres critica suspensión de Cisas

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) criticó este jueves la expropiación de bienes y la cancelación de personería jurídica del Centro de información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que dirigía la feminista y activista Ana Quirós.

Juana Jiménez, directora ejecutiva del MAM, dijo que con esta actuación (retirar la personería) se confirma que los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional, están prestándose para actuar como instrumentos de represión.

“No es por un trámite de emergencia que se quita la personería jurídica a una organización de 33 años, que hasta la fecha tiene un certificado de legalidad; no estamos ante argumentos de legalidad, sino, ante una aberración jurídica total”, manifestó Jiménez.

El portal electrónico de Cisas precisa que son una organización civil sin fines de lucro, fundada en julio de 1983.

Desde su origen, según el sitio, la organización “adoptó la estrategia de atención primaria en salud, así como la metodología de educación Popular, con énfasis en la comunicación social para la salud y cree firmemente en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con enfoque en salud comunitaria”.