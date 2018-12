Denuncian nuevas amenazas a equipo de 100% noticias

El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó suspender la señal del canal 100% Noticias a las empresas que ofrecen televisión satelital, y el dueño de ese medio de comunicación, Miguel Mora, afirmó este sábado que no cerrarán operaciones y denunció nuevas amenazas de muerte en su contra.

La orden de suspender la señal de 100% Noticias de la televisión satelital la emitió la Dirección Jurídica de Telcor este 30 de noviembre, en un documento firmado por juan José Martínez.

"Telcor les recuerda que en reiteradas ocasiones el ente regulador en reiteradas ocasiones ha orientado a las operadoras de televisión por suscripción, en las cuales están comprendidas los operadores de televisión satelital, que para poder incluir en su grilla cualquier canal nacional, es necesario tener autorización previa de Telcor", comienza el comunicado.

El comunicado añade: "En consecuencia y siendo que por sus medios se retransmite el Canal 100% Noticias, sin la debida autorización del ente regulador, se les solicita retirar el canal de 100% Noticias del sistema de televisión satelital".

Telcor indicó que esa medida estará en vigor en tanto "concluyen los estudios técnicos que Telcor, a través de la Dirección de Calidad y Monitoreo del Espectro Radioleléctrico ha iniciado sobre la emisión y recepción de señales y bandas de frecuencia, para que luego pueda el interesado gestionar la autorización previa del Ente Regulador para ser incluido en la grilla satelital".

Mora, en tanto, expresó que no cerrará el canal ni abandonará el país.

"No creemos en el exilio. No podemos traicionar ni postergar la libertad de expresión", dijo Mora.

Indicó que la orden de suspender la señal satelital de 100% Noticias, aunque grave, no supera el peligro de las amenazas de muerte que ha recibido, de las cuales informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

La jefa de prensa del canal 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau también advirtió del peligro que corre el personal de ese medio de comunicación.

"Están atacando a los medios de comunicación independientes. Quieren matar a la dirección de 100% Noticias, primero atacando a la dirección, amenazando a Miguel (Mora) tal como hizo la policía ayer (viernes) cuando le dijeron que lo iba a matar a él y su familia. Ahora van con la señal satelital. El objetivo (del gobierno) es hacernos desaparecer pero Miguel ha sido claro que seguiremos informando", dijo Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa en 100% Noticias.

Añadió que no hay excusas para retirar la señal de 100% Noticias de la parrilla satelital.

"El 19 de abril estuvimos en una situación similar y quedamos sólo con la página digital. Nos están limitando en todo, pero de alguna manera seguiremos informando con la verdad. La situación es crítica (para los medios de comunicación independientes), y lo seguiremos denunciando. Que lo sepa el mundo que quieren aniquilarnos", señaló Pineda Ubau.

Las empresas operadoras de televisión por suscripción tienen dos formas de ofrecer sus servicios: Por cable y por satélite (antenas).

La orientación de Telcor es que en el servicio satelital las empresas de televisión por suscripción retiren la señal de 100% Noticias.

Anteriormente Telcor ordenó a las empresas de televisión por suscripción que se retirara la señal de 100% Noticias del canal 15. Por tal motivo, en todos los servicios por cable ese medio de comunicación se puede sintonizar en el canal 63.

En televisión abierta no está disponible la señal de 100% Noticias.

Al comenzar la crisis en Nicaragua, en abril, las autoridades suspendieron por casi una semana la señal de 100% Noticias. Ese canal mantuvo sus transmisiones en YouTube y en las redes sociales.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un "ensañamiento del Gobierno contra los periodistas independientes que aprovecha cualquier situación para reprimir".

Por otro lado, anoche Mora denunció que la Policía Nacional lo ha retenido seis veces en una semana.

Mora narró que la noche del viernes, mientras iba por carretera a Masaya con su esposa. Verónica Chávez y su conductor, fueron detenidos en un retén policial, donde media docena de policías lo obligaron a bajarse de su vehículo.

"Tomé mi teléfono celular, mi cartera, mi reloj y se lo entregué a Verónica. Entonces me obligaron a quitarme los zapatos y me llevaron a empujones a la parte de atrás de la patrulla", dijo Mora.

Un policía encapuchado, afirmó, al meterlo al vehículo le pusieron una capucha en la cabeza.

"Textualmente ellos me dijeron ‘dejé de estar joder’. Me dijeron que yo era el culpable de la muerte de los 22 policías y si seguía jodiendo que irían contra mí y mi familia. ‘¿Qué pensés? ¿que vamos a seguir aguantándote? Vos y tu familia están en la mira. Si vos continuás informando en ese canal, ya sabés lo a lo que te atenés’", me dijo el policía.

"Quiero alertar y advertir: esto es apenas el comienzo, luego van a seguir con los demás medios de comunicación. El objetivo es censurar o que nos autocensuremos. Lo que quieren es que solo queden los medios de comunicación oficialistas", advirtió Mora.