Un nicaragüense llegó a Costa Rica a cortar caña y hoy construye casas

Francisco Chévez creció entre cañaverales, en el seno de una familia pobre, pero trabajadora. “El dinero se gana con sudor”, le decían sus padres.

A los 14 años migró hacia Costa Rica en busca de mejores salarios, y encontró oportunidades que le permitieron pasar de cortador de caña y café a empresario. Hoy es propietario de dos constructoras que facturan hasta US$5 millones anuales, también es propietario de una microfinanciera.

Chévez estuvo en Nicaragua hace días, invitado por el Programa Nacional de Cultura “Leer es Vivir”, que lo galardonó como “Emprendedor de Excelencia Platinum” y él compartió con los niños de excelencia académica su historia de esfuerzo y trabajo.

Chévez acudió a la ceremonia con su familia, y conversó con El Nuevo Diario sobre el esfuerzo detrás del éxito.

¿Qué lo motivó a migrar cuando tan solo tenía 14 años?

Yo crecí en el ingenio Monterrosa con cortadores de caña, aprendiendo el oficio. Estudié la primaria en la Escuela Ricardo Morales Avilés y efectivamente a los 14 años decidí emprender el camino de migrante por primera vez y salí rumbo a Costa Rica.

Salí hacia allá, porque tenía compañeros que iban y venían de aquel país y me contaban que allá pagaban mucho mejor a los cortadores de caña y definitivamente dije: yo quiero ir para ganar más. Puesto allá, cortaba caña y también café.

¿Qué puede decirme del fenómeno migratorio en aquel momento?

Me fui por primera vez en 1996 y el fenómeno migratorio era poco, puedo decir que estábamos empezando a dejar el país con miras a Costa Rica, algo totalmente diferente a la situación actual cuando la migración se ha disparado en los últimos años y meses.

¿Qué encontró en Costa Rica que no pudo hallar en Nicaragua?

Principalmente, una de las diferencias que hay es que en Costa Rica, además de que se ganaba más, había mucha más estabilidad laboral; pero, en honor a la verdad, también tengo que decir que en su momento lo hacía por diversión y vagancia, y conforme pasaron los años iba y venía. Fui como cuatro o cinco veces como migrante.

¿En qué momento inicia a trabajar en construcción?

En un quinto viaje, cuando tenía como 17 años, me fui a trabajar como peón de la construcción. No sabía ni cómo agarrar un pico, porque solo sabía trabajar en el campo, pero las personas con las que tuve la dicha de trabajar vieron algo en mí que les hizo creer que merecía aprender.

Ellos empezaron a inculcarme una nueva cultura de trabajo y fui aprendiendo el oficio.

A los dos años me mandaron a estudiar un curso teórico, y al concluirlo me dieron un certificado y logré consolidarme como maestro de obra. Un día, mi mentor me dijo que si me quedaba donde estaba era porque quería. Su consejo fue que buscara vida en otro lado, porque me seguirían pagando lo mismo y en otro lugar iba a ganar mejor. Le hice caso, salí de esa empresa, pero no me tenía confianza ni me sentía capacitado, así que me regresé a Nicaragua y volví a cortar caña y a trabajar en el campo. Sin embargo, a los seis meses pensé que estaba retrocediendo y me devolví a Costa Rica.

¿Cómo logra independizarse?

En ese viaje ya tuve la oportunidad de trabajar para dos empresas como encargado de obras, y cuando salí de la segunda estuve tres meses desempleado, pero llegó un conocido y me dijo que buscaban un contratista para casas prefabricadas.

Hice la entrevista y así obtuve mi primer trabajo como contratista. Duré 7 años laborando para varias empresas y me di a conocer en el mercado, porque teníamos una mano de obra rápida, nos esforzábamos para hacer bien el trabajo y siempre fuimos entregados.

En 8 años conocí todo el mercado y un buen día me dijeron que llegarían dos contratistas nuevos con los que tendría que compartir trabajo; eso implicaba disminución de trabajo para mis siete cuadrillas. En ese momento ya tenía un ahorro considerable, así que di el gran paso y monté mi propia empresa con el nombre de I. Chévez Prefabricados. Inicié todos los trámites, que duraron seis meses, me tocó pagarle a dos cuadrillas casi sin hacer nada durante ese tiempo, pero sentía que tenía la obligación moral de mantenerles el pu

esto.

¿Cómo fue acogida su empresa?

Cuando abrimos la oficina, no fue fácil, tuvimos una guerra encontrada con las mismas empresas a las que yo les vendía servicios; muchos me querían degradar, les decían a los clientes que yo era nica y que me podía ir con su dinero. Logré romper esa barrera, entramos a construir prefabricados, pero vi que ese era el nicho que ellos estaban defendiendo. Hicimos un análisis y empezamos a construir en un sistema diferente, que no era nada del otro mundo, pero sí cambiamos el sistema. Esto requería más inversión y significaba tiempo en el que no estábamos produciendo.

¿Cómo fue el proceso de captación de clientes siendo un migrante que irrumpía en el mercado?

Como le dije antes, fue difícil por el hecho de ser nica, pero pasados cuatro meses, recuerdo que llegó una clienta y me dijo que quería construir una casa de dos plantas. Le dije que sí, pero su presupuesto era de 22 millones de colones; con eso le alcanzaba para una de 80 metros cuadrados. Ella la quería de 120. Empezamos una larga negociación hasta que le dije que el costo era de 24 millones de colones, por lo que yo iba a invertir los 2 millones que le hacían falta, con la condición de que en los próximos dos años ella me promoviera el negocio recibiendo a las personas que yo le refiriera para que vieran la casa como muestra de nuestro trabajo.

Ella me dijo que yo no era solo constructor sino negociante, aceptó el trato y le construimos su casa en 35 días. De ahí en adelante todo vino por añadidura, ella quedó tan agradecida que cada cliente que le enviábamos era un cliente que compraba y gracias a esa casa terminé construyendo 120 de ese mismo modelo.

¿Cuál fue el siguiente paso como empresario?

Nos fuimos consolidando y destacamos por la calidad y el tiempo ágil y cumplido de entrega, así que de I. Chévez prefabricados nació la empresa ICH construcciones. Son empresas gemelas, lo único es que hicimos una división entre prefabricados y bloques. Una es la cara de la empresa y la otra la que ejecuta. También tenemos una financiera llamada Capital Urbano, así que después de salir del país solo con el pasaje, hoy facturamos anualmente entre 4 y 5 millones de dólares.

¿Cuántas personas emplean?

Le damos empleo a 120 personas en campo, 20 en oficina, entre arquitectos, dibujantes y ventas. Y con mucha satisfacción puedo decir que el 98% de mis trabajadores son migrantes nicas.

¿Cuántas casas construyen anualmente?

Nosotros manejamos toda una estructura de servicios, desarrollamos alrededor de 84 casas entre el segmento medio y alto, además de 5 a 10 en clase baja.

¿Qué mensaje puede dar a los migrantes?

Si tenemos sueños, nunca hay que dejarlos; pongamos empeño y al final del día véanlo como una meta. Yo conocí otra cultura y aprendí una profesión. Sigo siendo nicaragüense, soy residente allá (Costa Rica) y uno de mis mayores desafíos fue no haber estudiado lo suficiente, pero me gusta asistir a eventos del Programa Nacional de Cultura “Leer es Vivir”, porque me agrada transmitir el mensaje de que uno no se puede quedar sin estudiar, aunque eso no significa que vamos a fracasar.