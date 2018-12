Entre 2013 y 2017, la diabetes fue la primera causa de mortalidad entre la población nicaragüense que acudió a las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPSS). En este período, según estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un total de 599 personas perdieron la vida por esta causa y los casos detectados incrementaron 106%.

Como los diagnósticos se duplicaron, también en un lapso de 5 años se duplicó la mortalidad. En 2013, un total de 85 personas perdieron la vida, mientras que en 2017, según el INSS, 176 personas se sumaron a la lista de fallecidos.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el 8.1% de la población nicaragüense padecía diabetes o tenía algún factor de riesgo relacionado en 2016; 46.1% tenía sobrepeso y 15.5% era obesa. Además, 880 personas entre 30 y 69 años murieron por esta enfermedad, así como 1,470 fallecieron por causas atribuidas a niveles altos de glucosa en la sangre.

“La diabetes ha tenido un repunte sin precedentes en nuestro país, es una enfermedad silenciosa; todo lo difícil que puede tener una enfermedad lo tiene la diabetes con sus complicaciones”, reconoce el médico Enrique Medina Sandino, pediatra endocrinólogo y presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes.

La diabetes, según la OMS, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina y el organismo no puede absorber la glucosa y afecta a numerosos órganos del cuerpo. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia.

La enfermedad puede tener efectos colaterales, ser causa importante de ceguera, infartos al miocardio, amputación de miembros inferiores, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares, comenta el especialista.

“Si una persona no se cuida, poco a poco irá presentando complicaciones y lamentablemente muchos fallecen después de amputaciones o problemas renales. La mayoría de las personas con diabetes mueren de infarto”, señaló el doctor Medina Sandino.

Estadísticas

La tasa de prevalencia de esta enfermedad es más alta en mujeres (9%) que en hombres (7.2%), según la OMS; sin embargo, en el caso de los pacientes atendido por el INSS, del total de fallecidos entre 2013 y 2017, 427 fueron hombres y 172 mujeres.

El año pasado, las clínicas médicas previsionales atendieron a 1,757 trabajadores con enfermedades crónicas. El 31.7% de estos pacientes; es decir, unos 560 fueron diagnosticados con esta enfermedad.

En el 2017, las IPSS reportaron un total de 1,215 fallecidos, de estos 176 murieron por causa de la diabetes, lo que representa el 14.5%.

“Lo que conocemos de diabetes es apenas la punta del iceberg, pero el grueso del problema son las personas con prediabetes que no conocemos”, enfatizó el doctor Medina Sandino.

Viviendo con la enfermedad

José Wilder Sobalvarro, de 55 años, fue diagnosticado con diabetes en 1999. En agosto de este año se le presentó la primera y más grave complicación que haya tenido en estos 19 años de convivir con la enfermedad. Una pequeña herida en el dedo meñique del pie derecho lo mandó al hospital. Aunque estaba en tratamiento, hubo un momento en que la sangre no circuló normalmente y el dedo se notaba morado, casi negro.

“Esa vez, en el (hospital) Alemán lo dejaron ingresado 17 días y le amputaron el dedo en el pie derecho; él estaba tranquilo”, recuerda su esposa, María Elena Sobalvarro Argüello, de 52 años.

Relata que la situación para la familia no ha sido fácil. 15 días después de la amputación, su esposo recayó nuevamente por un bajón en los niveles de azúcar en la sangre, sumado a las afectaciones en los riñones y la anemia. En esa ocasión perdió la audición en uno de sus oídos.

“Tuve que llamar a la ambulancia porque no podía moverlo, iba inconsciente, un poquito más y se me hubiera muerto porque se le bajó el azúcar a 40”, señala Elena, quien se ha convertido en la enfermera de cabecera de su esposo desde que lo diagnosticaron.

Los tipos de diabetes

Existen tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, esta última se presenta frecuentemente en las embarazadas.

La más común es la tipo 2, que suele detectarse cuando la enfermedad ya tiene varios años de evolución, y han aparecido complicaciones.

“Es la diabetes del adulto, pero ahora se vive en población cada vez más joven. Este tipo diabetes se puede controlar con tratamiento a base de dieta, actividad física y tratamientos”, señaló el doctor Medina Sandino.

En la diabetes tipo 1 sucede una “destrucción total del páncreas”, por los procesos infecciosos que suelen presentarse, por lo que se usa la insulina desde que se diagnostica.

Las 4P de la diabetes

Antes de un diagnóstico de este tipo, las personas empiezan a presentar ciertos signos, que en medicina son conocidos como las 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.

La poliuria es cuando la persona tiene frecuentes ganas de orinar por las noches y en el día.

La polidipsia está asociada a la sed excesiva y es cuando el paciente “toman más líquido que antes”, señala el doctor Medina Sandino.

Por otro lado, el paciente empieza a tener un aumento anormal a la necesidad de comer y “siente mucha hambre”, es lo que se conoce como polifagia.

Y finalmente está la pérdida de peso. Paradójicamente, según el especialista, aunque los diabéticos coman mucho, pierden peso considerablemente y se ponen “demacrados”.

¿Qué hacer para prevenir la diabetes?

Si una persona está en riesgo de desarrollar diabetes, es posible que pueda evitarla o retrasarla siguiendo las siguientes recomendaciones brindadas por el doctor Enrique Medina Sandino:

Perder peso: si tiene unas libras de más, lo ideal es empezar a llevar un control y tratar de recuperar su peso que vaya acorde a su estatura.

Hacer ejercicio: mientras más temprano, mejor. Se recomienda involucrar a los niños a una rutina deportiva para que cuando sean adultos mantengan una rutina de ejercicios.

Dieta saludable: eliminar el alimento “chatarra”, disminuir las bebidas gaseosas. Se deben incluir más frutas y verduras.

Acudir al médico: ante cualquier signo de las 4P se debe acudir a un especialista y realizar exámenes para detectar tempranamente la enfermedad.