Pasajeros de Rivas, rechazan incremento "ilegal" en tarifa de pasajes

Usuarios del transporte público denunciaron que ya no soportan los constantes incrementos en el precio del pasaje, que de manera unilateral, transportistas de diferentes corredores en el país han venido aplicando, sin la autorización de las entidades reguladoras de este servicio.

En el corredor sur por ejemplo, el pasaje de los buses expresos, que conectan la ciudad de Rivas con Managua, se incrementó de C$72 a C$100, y quienes viajan desde Peñas Blancas hasta la capital se ven obligados a pagar C$125 y no los C$87 que estaban autorizados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) desde el 10 de abril del 2017, cuando dicha entidad autorizó el último incremento al transporte intermunicipal, mediante la resolución número 051-2017.

Pese a no estar autorizados por el MTI, los buseros y sus cobradores mantienen firmes sus nuevas tarifas, lo cual ha generado discusiones entre transportistas y usuarios rivenses y algunos pasajeros hasta han optado por bajar de los buses.

“Creo que en el servicio de transporte público está reinando, la anarquía, porque los buseros imponen su tarifa avasallan a los pasajeros y aunque las autoridades del MTI conocen de estos abusos no hacen nada por normalizar las tarifas”, explicó el rivense Fidencio José Guido.

A criterio de este usuario, los incrementos impuestos por los propios buseros son exagerados y considera que el MTI, debería de regular lo más pronto posible las tarifas de las diferentes rutas que unen la ciudad de Rivas con Managua, Granada y Carazo y sus municipios.

En los buses ordinarios que salen del mercado de Rivas al Roberto Huembes de Managua, el pasaje subió de C$56 a C$85.

“Viajamos por necesidad, y ahora tenemos que desembolsar más dinero para poder ir a ver a un familiar, hacer sus diligencias o ir a una cita médica, como en mi caso, pero ya es necesario que se autorice una tarifa que esté de acuerdo a la realidad que vivimos los obreros y asalariados”, explicó Guido.

Mario Cerda González, quien con frecuencia se traslada a Managua por razones laborales, dijo que al inicio preguntaba a los cobradores de los buses por qué estaban cobrando tan caro, pero sus reclamos no tenían efecto.

“Yo viajaba en buses expresos de Rivas a Managua, con una tarifa de C$72, pero cuando me cobraron por primera vez C$100, le pregunté al cobrador por qué me estaba aplicando esa tarifa y me respondió que ese era el nuevo precio del pasaje y que me quejara donde quisiera”, relató el pasajero.

A la vez comentó que ha sido testigo de fuertes reclamos que hacen los usuarios a los buseros, y que a estas alturas los transportistas ya no pueden alegar que subieron las tarifas porque sus gastos operativos se elevaron por esquivar tranques o por la poca afluencia de usuarios.

Sin embargo, los transportistas defienden su decisión de mantener elevada la tarifa que impusieron desde finales de junio, aduciendo que los costos operativos de sus unidades se han incrementado y que la afluencia tradicional de pasajeros no ha recuperado su nivel.

René Villarreal, vicepresidente de la Cooperativa de Transporte de Rivas (Cotrari), una de las dos cooperativas que aglutina a los transportistas de este corredor, confirmó que la poca demanda de pasajeros aún persiste y los afecta económicamente.

“Con la poca demanda de pasajeros, los itinerarios no son rentables, pero aun así cumplimos con nuestros horarios y así medio nos defendemos los viernes, sábado y lunes, para tratar de sufragar los altos costos de mantenimiento de las unidades”, refirió.

Dijo que los costos para el funcionamiento de los buses se han incrementado, y entre estos mencionó llantas, aceite, baterías, neumáticos y otros repuestos que sirven para dar el mantenimiento a las unidades.

Cabe destacar que otros pasajeros que se han visto afectados por el incremento de los buseros son los que viajan de Rivas a Jinotepe, ya que antes pagaban en los buses ordinarios C$31 y ahora tienen que desembolsar C$40.

También los buses interlocales que circulan entre Carazo y Rivas, elevaron su tarifa de C$35 a C$50 y quienes viajan en buses expresos de San Juan del Sur a Managua ahora pagan C$120.