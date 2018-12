Un nuevo intento por imponer defensores públicos a los procesados por protestas se registró este lunes en el caso contra el líder estudiantil Edwin Carcache y los otros cuatro procesados con él, cuando el juez dictó abandono por parte del abogado defensor, cuando en realidad a este no le permitían ingreso a la sala judicial.

El doctor Julio Montenegro, del equipo de defensores legales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que el juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, nuevamente intentó sacarlo de los procesos judiciales.

La Dirección de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nota de prensa asegurando que el juez Rodríguez decretó el abandono de la defensa al abogado, Julio Montenegro después de esperar durante dos horas.

“La conducta del abogado Montenegro (Julio) es por segunda vez, de abandonar la causa sin justificación”, recordó el judicial sobre el proceso contra Carcache Dávila, Jefferson Edwin Padilla Rivera, Jonathan Andrés Lacayo, Carlos de Jesús Lacayo Velásquez y Óscar Danilo Rosales, acusados por los delitos de terrorismo, robo agravado, facilitación de evasión y entorpecimiento de servicios públicos.

La comunicación oficial alega que el inicio del juicio estaba programado para este 10 de diciembre a las 8:30 a.m., pero después de dos horas de espera el juez, a petición del Ministerio Público, decretó el abandono de la defensa.

Si bien el litigante solicitó reprogramación de las audiencias de juicio previamente programadas en diciembre, no justificó su ausencia en este primer día, en el cual se realizaría la preparatoria y posteriormente la apertura del Juicio, según la comunicación oficial.

Según el doctor Montenegro, dada la cantidad de procesos judiciales que lleva la organización de derechos humanos, a tempranas horas tenía el caso de Medardo Mairena y Pedro Mena, por lo tanto gestionó y razonó en el despacho del juez una reprogramación de horario.

“Cuando salgo (del primer proceso y va hacia el caso Carcache), no se me permitió ingresar. Me parece una acción de mala fe, el cerrarnos las puertas, no dejarnos pasar para luego salir con la excusa de que yo había abandonado la causa”, alegó Montenegro.