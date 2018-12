Sandinistas piden a Fiscalía cerrar 100% Noticias

El Ministerio Público recibió nuevas acusaciones de miembros del Frente Sandinista contra el canal 100% Noticias y su director, Miguel Mora. En esta ocasión, la solicitud de los ciudadanos, identificados como seguidores del partido de Gobierno, es que se ordene el cierre del medio de comunicación, porque consideran que “incita al odio”.

Roberto Rodríguez, Róger Escobar, Karla Teresa Torres Hernández, Auxiliadora Sotelo Robleto y Henry Serrano, denunciaron el lunes ante la Fiscalía que el periodista Miguel Mora ha causado “daños a la integridad física, lesiones, quema y destrucción de viviendas y bienes materiales”, según declaraciones que dieron a medios oficiales.

Denuncian nuevas amenazas a equipo de 100% noticias

Asimismo, señalan al canal 100% Noticias de ser “promotor de violencia, muerte y destrucción”.

Roberto Rodríguez enfatizó que lo que quiere es que “cierren ese medio de comunicación, porque ha difamado al pueblo”.

Solicitud viola la constitución

El periodista Miguel Mora afirmó que la solicitud del cierre del canal, realizada por los seguidores del Gobierno, en caso de ser ejecutada, sería una clara “violación a la Constitución Política porque, si censuran a un medio de comunicación por informar, estarían todos los medios de comunicación vulnerables ante cualquier partido político o sujeto que pida que se cierren, solo porque a ellos le parece que hay que cerrarlo, entonces estarían violando el derecho constitucional a la libertad de prensa”.

Mora denunció que todas las personas que llegan a interponer denuncia en su contra o del canal 100% Noticias tienen el mismo apellido; “Ortega y Murillo. ¿Por qué digo eso? Porque todo esto es un plan orquestado para censurar y cerrar a los medios de comunicación independientes”.

Liberan a camarógrafo de 100% Noticias que había sido llevado a El Chipote

Para el director de 100% Noticias, lo que el Gobierno de Nicaragua busca es “criminalizar la libertad de prensa”.

Además, explicó que la información que transmite en el medio de comunicación que dirige, es “veraz, a pegada a la realidad que vive Nicaragua, pero ellos no quieren que se siga informando con la verdad, quiere censurar a todos los medios de comunicación criminalizando la protesta”.

No teme a proceso legal

Mora reveló que no le teme a un proceso legal, porque sabe que no está cometiendo un delito.

El periodista reiteró que no va a renunciar a la libertad de prensa, que no se irá del país y que no va a cambiar la línea editorial del canal.

“Si ellos quieren hacer algo en mi contra o algo contra 100% Noticias, que asuman las consecuencias tanto nacionales como internacionales que les vendrían. Pero nosotros no vamos a traicionar la libertad de prensa, mucho menos la credibilidad que tiene en nosotros el pueblo de Nicaragua”, concluyó Mora.

Llueven denuncias

Las primeras acusaciones contra el periodista y director de 100% Noticias se dieron el lunes de la semana pasada. Otras familias, seguidoras del Gobierno, llegaron a la Fiscalía para denunciar que Mora incitaba a la muerte, odio y al terrorismo.

Nica Act en las manos de Trump

Además, lo señalaban de la muerte del oficial Guillermo Méndez Ortiz, quien supuestamente fue asesinado en un tranque, y de la desaparición de Bismarck Martínez, trabajador de la Alcaldía de Managua.

Dos días después, otro grupo de sandinistas culparon a Mora de organizar y dirigir actos de violencia. Asimismo, lo responsabilizaron por las muertes de Kevin Cruz y Roberto Cortés, ambos del departamento de Carazo.