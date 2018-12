El decreto de cancelación de la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), aprobado por los diputados este martes, establece en su artículo 2 que “los bienes y acciones que pertenezcan a la asociación, tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus estatutos; si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasaran a ser propiedad del Estado”.

Al respecto, Dayra Valle, subdirectora del Ieepp, dijo que “la cláusula décima de nuestros estatutos señala que se formará una junta liquidadora y que esta se encargará de tomar decisiones sobre los bienes”, y que “estos se pueden utilizar para pagar los pasivos que tengamos; cuando hablamos de pasivos hablamos de prestaciones laborales pendientes o salarios que cubrir”.

Califican de arbitraria anulación de personería jurídica al Ieepp

También existe la posibilidad de donar a otras organizaciones los bienes. “Eso depende de lo que decida la junta liquidadora”, aseguró Valle.

Añadió que el Ieepp posee sillas, escritorios, libreros, “objetos que están depreciados, algunas computadoras que están depreciadas; no poseemos una flota vehicular. Nosotros no tenemos muchos bienes. La casa no es nuestra. La mayoría son inmobiliarios que están depreciados”.

No saben de las cuentas

La semana pasada, las cuentas financieras del Ieepp fueron congeladas.

“No sabemos nada del dinero que fue inmovilizado”, aseguró Valle sin precisar cuánto es el monto que está congelado.

Hace dos semanas los legisladores quitaron la personería jurídica al Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (Cisas), que fue la primera ONG en perder ese estatus acusada de participar en acciones desestabilizadoras para el Gobierno.

Congelan cuentas bancarias al IEEPP

En el caso del Cisas, los diputados decretaron que todos los bienes y acciones de este centro, previa liquidación, se entregaran al Estado de Nicaragua conforme a la ley, “so pena de responsabilidad penal”.

La personería jurídica del Ieepp, que dirigía Félix Maradiaga, fue cancelada este martes por la Asamblea Nacional con 70 votos a favor y 16 en contra. Se convirtió en el segundo organismo no gubernamental al que los diputados oficialistas le quitan la personería jurídica, señalados de ser parte de un intento de golpe de estado para derrocar al Gobierno de Nicaragua.

Maradiaga es acusado por el Ministerio Público de financiamiento al terrorismo y existe una orden de captura en su contra.

El director del Ieepp ha negado las acusaciones y manifestó que tuvo que salir de Nicaragua ante las constantes amenazas que recibió por participar en las protestas.

Wilfredo Navarro hace advertencia al Ieepp

El diputado Wilfredo Navarro dijo que el Ieepp no ha estado solo en sus planes para desestabilizar al gobierno y mencionó a otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las cuales señaló de recibir fondos.

“Según la información proporcionada por el Ministerio Público y la investigación de la Policía Nacional, se utilizó el esquema organizacional del Ieepp para la comisión de delitos al gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”, explicó el legislador Filiberto Rodríguez en la carta de solicitud de la cancelación de la personería jurídica de este organismo.

Dayra Valle negó todas las acusaciones que lanzaron los diputados sandinistas. También negó que el Ieepp financiara a otras organizaciones, afirmando que desde el año 2004, cuando empezaron a funcionar, han elaborado más de 150 investigaciones sobre distintos temas y han creado espacios de diálogo.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la decisión de los legisladores.

El Cenidh considera “arbitraria” la cancelación de la personería jurídica al Ieepp.