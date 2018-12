“EEUU cuenta siempre con una poderosísima diplomacia relacional”

Para suavizar el impacto de las sanciones contempladas en Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (Nica Act), que el gobierno de Estados Unidos aplicaría al gobierno nicaragüense, es necesario avanzar en las reformas para el establecimiento de un Estado de Derecho y lograr el respaldo de la comunidad internacional, sugiere José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).

En esta entrevista con El Nuevo Diario, Velásquez opina que la comunidad internacional y el gobierno de EEUU “irán tanteando el terreno y monitoreando el avance de las reformas que necesita Nicaragua para salir de la crisis”, y en la medida que se avance irán retirando las sanciones.

¿Cuáles serán los impactos de la Nica Act en la economía en Nicaragua?

Esposa de Roberto Rivas entra en lista negra de EE. UU.

El impacto de la legislación es directo, pues, ordena el aislamiento del Gobierno de Nicaragua de todos los flujos internacionales que pasan por el sistema financiero, comercial, diplomático y de asistencia de los Estados Unidos de América.

¿Pueden causar daños significativos a la economía nicaragüense?

De hecho ya está dañada. Con solo la expectativa que se ha generado en la comunidad internacional, desde el mismo momento en que se habló de la posibilidad de aprobar esta legislación, y la represión desatada por el Gobierno, todos los actores económicos iniciaron acciones preventivas para reducir los riesgos que trae consigo esta legislación.

Por ejemplo, hemos visto en los últimos días la captura en Canadá de Wanzhou Meng, directora financiera de la empresa china Huawei, que desafió las sanciones de USA a Irán. De eso hablamos aquí, las empresas ya han empezado a tomar medidas para evitar ser sancionadas y poner en peligro la seguridad de sus activos y de sus ejecutivos.

Nica Act en las manos de Trump

También, hace un año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desmanteló en una semana las operaciones del principal grupo financiero de Honduras, en este caso el Grupo Rosenthal. Estos casos muestran las consecuencias que pudiera tener la legislación para aquellos empresarios y actores que la desafíen.

Algunos exportadores temen que Nicaragua sea excluida del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos… ¿Es probable?

Sí, es altamente probable; eso dependerá de la flexibilidad o inflexibilidad del gobierno de Nicaragua para lidiar con la crisis. Debemos recordar que en los años 80, Estados Unidos decretó un bloqueo comercial total contra (el gobierno de) Daniel Ortega y eso podría volver a ocurrir con el DR-Cafta.

¿Basta solo el voto de los Estados Unidos para frenar un préstamo?

Ley de sanciones contra gobierno de Nicaragua estará pronto en manos de Trump

A pesar de que el poder de veto estadounidense en los organismos internacionales se ha venido desvaneciendo, a medida que la globalización ha hecho más complejo el mundo, los Estados Unidos cuentan siempre con una poderosísima diplomacia relacional que les permite mantener un fuerte liderazgo entre sus aliados y lograr sus objetivos de política en los organismos internacionales.

No hay que olvidar que los Estados Unidos fundaron el marco institucional de la postguerra y que son un actor clave en la arena internacional. Si el representante de los Estados Unidos se opone a la concesión de un crédito o al establecimiento de un programa en el FMI, el Banco Mundial, el BID y otros, definitivamente lograrán detenerlo.

¿Permitiría la nueva ley de sanciones para Nicaragua congelar desembolsos de préstamos ya autorizados?

Aun si los Estados Unidos no intentaran congelar los desembolsos ya autorizados, o si esto no fuera posible, los organismos internacionales ya se están preguntando por el nivel de riesgo que corren estos desembolsos de quedar insolutos, pues, la crisis política no le permitirá a Nicaragua recuperar la capacidad de pago de su deuda externa. Entonces, los mismos organismos que monitorean la situación, sin necesidad de congelamiento, suspenderán o ya suspendieron los desembolsos, si es que están haciendo bien su tarea de conocer a su cliente.

¿Cómo debería maniobrar el sector privado en este escenario de sanciones?

Proponen diálogo ante sanciones

Tienen un margen de maniobra muy reducido, pues si se pliegan al Gobierno, los Estados Unidos los sancionan; y si se pliegan a EEUU, el Gobierno nicaragüense los aplasta.

¿Esta ley puede afectar las relaciones familiares de los nicaragüenses que tienen familia en Estados Unidos?

La migración de nicaragüenses a EEUU ha sido muy silenciosa, pero constante... En esto se ha diferenciado de la estridente migración del Triángulo del Norte. Creo que la afectación pudiera darse vía restricciones impositivas a las remesas familiares.

¿Podrían entrar las remesas a un escrutinio por las medidas que autoriza esta ley?

La legislación pone en manos del presidente Trump todas las opciones y medios de presión, incluso las que pudieran afectar las remesas.

¿Podrán las sanciones convencer al gobierno nicaragüense de adelantar las elecciones generales?

La solución fluye por un gobierno de transición, que organice las elecciones de una asamblea nacional constituyente y elija una junta de gobierno temporal. Ya las elecciones (regulares) son un puente demasiado lejos.

¿Qué cambio motivaría la suspensión de las sanciones?

Estados Unidos sanciona a Vicepresidenta de Nicaragua y declara emergencia nacional para este país

Creo que la Comunidad Internacional y el gobierno de EEUU irán tanteando el terreno y monitoreando el avance de las reformas que necesita Nicaragua para salir de la crisis, y en la medida que se avance las irán retirando; es decir, dando y dando.

¿Bastaría con recomponer los poderes del Estado?

Si se elige una junta de gobierno de transición y se inician las reformas, no veo la necesidad de mantener las sanciones; al contrario, necesitamos contar con el apoyo decidido de la comunidad internacional para estabilizar la política y la economía del país en el menor plazo posible.

En esta legislación hay un avance muy importante que, asumo, fue propuesto por el señor Ted Cruz y es la inclusión del principio de Justicia Universal que permite que los implicados en crímenes de lesa humanidad, violadores de derechos humanos y corruptos sean denunciados y procesados en los tribunales de los Estados Unidos.

A esto hay que añadir el ofrecimiento del diputado Bolsonaro, de Brasil, quien también ha propuesto enjuiciarlos en los tribunales de ese país. No habrá impunidad, ni inmunidad para ellos esta vez. Podrán correr, pero no podrán escapar.