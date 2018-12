Acción 10 suspende cobertura nocturna por agresiones a periodista

La dirección de prensa del telenoticiero Acción 10, de Cana10, decidió este lunes suspender las coberturas nocturnas luego que uno de sus periodistas fuera agredido cuando cubría la noticia de la muerte de un ciudadano en el Reparto Shick, la noche del domingo, confirmó Mauricio Madrigal, director de prensa del noticiero.

"Se suspende la actividad nocturna de Canal 10 porque hay muchos riesgos. Desde ahora a las ocho de la noche ya el equipo periodístico tiene que estar resguardado y el personal en su casa", expresó Madrigal, agregando que "hay mucha preocupación" por las agresiones que han sido constantes para los periodistas de Acción 10.

"Lo que preocupa es la seguridad del periodista", recalcó Madrigal, tras añadir que "no sabemos si este tipo de impunidad favorece a que cualquier persona te haga algo en la calle y como sos periodista nadie va a velar por tu seguridad", enfatizó.

El periodista Ronald Rodríguez fue agredido por un grupo de motorizados que lo golpearon con sus cascos, cuando el comunicador se disponía a cubrir la muerte de un hombre en el Reparto Shick en Managua. Los hombres también se robaron la cámara.

"Este hecho es preocupante, porque nosotros consideramos que íbamos a cubrir un hecho normal pues, por decirlo así, no era un hecho político. Se trata de la muerte de un ciudadano en medio de pleito de pandillas, lo preocupa es que la Policía estaba en el lugar y no hizo nada por tratar de salvaguardar la seguridad del equipo periodístico", expresó Madrigal.

"Destrozaron la cámara, se la robaron y agredieron salvajemente al periodista, que debió ser atendido en un hospital anoche mismo. No sabemos si es un hecho dirigido, no sabemos si fue un hecho aislado, si fue algo coincidente, pero preocupa que la Policía no hizo nada, pudiendo evitar la agresión", señaló el director de Acción 10.

Madrigal dijo que valoran interponer una denuncia formal en la Policía, porque “el problema es que ahí estaba la policía y no hizo nada, pero valoramos si hacemos la denuncia porque hay que reportar los daños al vehículo y de la cámara".

Madrigal también lamentó que en los últimos meses Acción 10 ha bastante tres cámaras y varios vehículos han sido destrozados, “el seguro los paga, pero son daños y se atrasa el trabajo porque se debe esperar la adquisición de nuevos equipos y la recuperación no es tan rápida. Hemos perdido tres cámaras, valoradas US$18,0000, más daños a la flota vehicular", detalló Madrigal.