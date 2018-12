CIDH otorga medidas cautelares a Carlos F. Chamorro, su esposa y periodistas de Confidencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desirée Elizondo, informó este mediodía el comisionado Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH en sus cuenta de Twitter.

La medida cautelar también se le han dado al equipo periodístico, añadió Lanza.

La "CIDH otorga medidas cautelares al periodista Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo, a redacción de Confidencial. Además, incluye a periodistas Wilfredo Miranda, Néstor Arce, Maynor Salazar y Franklin Villavicencio; el fotoperiodista Carlos Herrera", escribió Lanzas en Twitter.

Las medidas cautelares también cubren al caricaturista Pedro Molina, a los editores Arlen Cerda y Yader Luna, también a los productores de televisión Juan Carlos Ampié y Elmer Rivas, los camarógrafos Ricardo Salgado y Leonel Gutiérrez.

El gerente general de Confidencial, Enrique Gasteazoro, también recibió la medida cautelar de la CIDH, señaló Edison Lanzas.

LOS HECHOS

Las oficinas de Confidencial y Esta Semana, medios de comunicación dirigidos por Chamorro, fueron allanadas hace una semana y media y decomisados los equipos de trabajos como computadoras.

Chamorro denunció esto como un acto de confiscación e interpuso recurso de amparo en el Complejo Judicial de Managua.

Chamorro explicó que sus medios de comunicación no tenían nada que ver con el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), organismo no gubernamental que perdió su personería jurídica por decisión del Ministerio de Gobernación, no obstante la Policía Nacional allanó las instalaciones donde operan estos medios.

Sobre este tipo de situaciones y en relación directa al caso de Miguel Mora, el relator de la libertad de expresión de la CIDH, ya se había pronunciado.

"Aparentemente el gobierno de Nicaragua sometería a prisión al periodista Miguel Mora por figuras vagas como terrorismo o incitación al odio". Lo ocurrido a Mora, señaló Lanza en sus redes sociales, ha "inaugurado una nueva etapa de periodistas presos arbitrariamente por persecución".